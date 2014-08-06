涉嫌在华窃取情报的加拿大公民曾培训朝鲜人作传教士

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透首尔/中国丹东8月5日（记者 James Pearson/白宾） - 加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）称，他在中国丹东市郊区开了一家祈祷和培训机构，经常有朝鲜人前往，当中有许多在回朝鲜前加入了基督教。
凯文·高及其妻子Julia Dawn Garratt因涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，正在接受中国国家安全部门的审查。
凯文·高还在丹东市开了一家名为“Peter's Coffee House”的咖啡馆。该咖啡馆周二没有营业，窗户上贴着“See you soon”的通告。
“所有这些人本该留在中国，这里生活更容易些，他们能保证一日三餐，”凯文·高去年11月在加拿大不列颠哥伦比亚省TerraNova Church发表演讲时称。演讲音频文件发布在Terra Nova Church网站上。
“但他们选择回去--他们每个人都是。我们见到的朝鲜人中，有99%返回了朝鲜，因为他们必须在朝鲜宣讲福音--他们必须这样做，因为这是上帝的旨意。”
路透几次通过电邮及电话联系Terra Nova Church寻求就相关音频文件置评，未得到后者的回复。该音频文件的日期是2013年11月3日。
凯文·高夫妇27岁的儿子Simeon Garratt对路透称，他对其父布道一事一无所知。Simeon Garratt住在温哥华，他称其父去年11月一直在温哥华。Terra Nova Church网站随后删除了所有相关音频布道文件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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