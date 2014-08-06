涉嫌在华窃取情报的加拿大公民曾培训朝鲜人作传教士

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/中国丹东8月5日 - 加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）称，他在中国丹东市郊区开了一家祈祷和培训机构，经常有朝鲜人前往，当中有许多在回朝鲜前加入了基督教。

凯文·高及其妻子Julia Dawn Garratt因涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，正在接受中国国家安全部门的审查。

凯文·高还在丹东市开了一家名为“Peter's Coffee House”的咖啡馆。该咖啡馆周二没有营业，窗户上贴着“See you soon”的通告。

“所有这些人本该留在中国，这里生活更容易些，他们能保证一日三餐，”凯文·高去年11月在加拿大不列颠哥伦比亚省Terra Nova Church发表演讲时称。演讲音频文件发布在Terra Nova Church网站上。

“但他们选择回去--他们每个人都是。我们见到的朝鲜人中，有99%返回了朝鲜，因为他们必须在朝鲜宣讲福音--他们必须这样做，因为这是上帝的旨意。”

路透几次通过电邮及电话联系Terra Nova Church寻求就相关音频文件置评，未得到后者的回复。该音频文件的日期是2013年11月3日。

凯文·高夫妇27岁的儿子Simeon Garratt对路透称，他对其父布道一事一无所知。Simeon Garratt住在温哥华，他称其父去年11月一直在温哥华。Terra Nova Church网站随后删除了所有相关音频布道文件。（完）