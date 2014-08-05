两名加拿大公民涉嫌窃取中国国家机密--新华

路透上海8月5日 - 新华社周二报导称，中国正在对两名加拿大公民进行调查，后者涉嫌窃取有关中国军事和国防科研的国家机密。

新华社称，涉案人为Kevin Garratt和Julia Dawn Garratt，但没有说明两人是否被拘捕。报导称，辽宁省丹东市国家安全局正在调查此案。

加拿大报纸《环球邮报》报导称，这对来自温哥华的夫妇自从1984年开始就在中国居住，2008年在丹东开了一间名为Peter's Coffee House的咖啡馆。两人此前在中国南方任教。

该报导还称，从这间西式咖啡馆能够看到中朝两国边境往来的交通状况，这对夫妇还有一项副业，就是帮助游客去鸭绿江对岸的朝鲜旅游。

报导称，Garratt夫妇目前身处何处不得而知，致电那间咖啡馆无人应答。

一周前，加拿大指责中国黑客攻击了该国重要电脑网络，并向北京当局发出抗议。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。