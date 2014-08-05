两名加拿大公民涉嫌窃取中国国家机密--新华

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透上海8月5日 - 新华社周二报导称，中国正在对两名加拿大公民进行调查，后者涉嫌窃取有关中国军事和国防科研的国家机密。
新华社称，涉案人为Kevin Garratt和Julia Dawn Garratt，但没有说明两人是否被拘捕。报导称，辽宁省丹东市国家安全局正在调查此案。
加拿大报纸《环球邮报》报导称，这对来自温哥华的夫妇自从1984年开始就在中国居住，2008年在丹东开了一间名为Peter's Coffee House的咖啡馆。两人此前在中国南方任教。
该报导还称，从这间西式咖啡馆能够看到中朝两国边境往来的交通状况，这对夫妇还有一项副业，就是帮助游客去鸭绿江对岸的朝鲜旅游。
报导称，Garratt夫妇目前身处何处不得而知，致电那间咖啡馆无人应答。
一周前，加拿大指责中国黑客攻击了该国重要电脑网络，并向北京当局发出抗议。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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