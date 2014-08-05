两名加拿大公民涉嫌搜集窃取中国军事情报 正接受审查--外交部（更新版）

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透上海/北京8月5日(记者 Brenda Goh/Megha Rajagopalan) - 中国外交部周二表示，两名加拿大人涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，中国国家安全部门正对其进行审查。
新华社报导称，这对加拿大夫妇名为凯文·高（Kevin Garratt）和Julia Dawn Garratt。报导称，辽宁省丹东市国家安全局正在对其进行审查。
中国外交部和新华社均未提及两人是否被拘捕，但中国外交部称，辽宁省国家安全厅已于周一通报加拿大驻华使馆，夫妇二人的各项权利得到了充分保证。
加拿大报纸《环球邮报》报导称，这对来自温哥华的夫妇自从1984年开始就在中国居住，2008年在丹东开了一间名为Peter's Coffee House的咖啡馆。两人此前在中国南方任教。
报导称，夫妇二人的下落目前还不清楚。路透打给咖啡馆的电话也无人接听。他们的一名朋友称，夫妇二人膝下有三个孩子。
中国外交部在发给路透的声明中称：“凯文·高夫妇二人在辽宁丹东涉嫌搜集窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，从事危害中国国家安全的活动。”
加拿大驻华使馆称，他们已知道这两人被“拘押”的报导，目前正收集信息。
加拿大大使馆发言人Mary Anne Dehler对路透表示：“我们的领事官员准备提供所需要的帮助。”
中国的国家秘密法涉及面相当广泛，严重情况下，窃取国家机密可能被判终身监禁或死刑。
中国政府对中朝关系也十分敏感。朝鲜破败不堪的经济部分依靠中国的援助。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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