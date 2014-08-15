涉嫌窃密的加拿大夫妇的家人已在北京聘请律师

路透温哥华8月14日 - 加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）夫妇的儿子Simeon Garratt表示，家里已在北京聘请了一名律师，因加拿大政府无法帮助其家人探访或与他的父亲沟通。

凯文·高夫妇因涉嫌窃取中国国家机密及威胁中国国家安全在8月4日被中国当局拘押。

现居住在温哥华的Simeon Garratt周四对路透表示：“目前我们已在北京聘请律师。我们将向当局施压，允许我们进行合法探访。加拿大大使馆已经尽最大努力，现在我们将更主动一些。”

他表示，家里收到过母亲的一封来信，并也回过一封信，但一直没能与他的父亲取得联系，家里很担心他的高血压。

现年27岁的Simeon Garratt表示：“她(母亲)说自己安好，并祝祖母生日快乐。”

这对来自温哥华的夫妇2008年在丹东开设了一间名为“Peter's Coffee House”的咖啡馆。他们21岁的儿子Peter Garratt目前也生活在中国，而两个女儿和Simeon Garratt生活在加拿大。

Peter Garratt上周表示，一名加拿大代表与他们的父母各自进行过30分钟的会面，他们传话称他们很安全。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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