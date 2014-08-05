两名加拿大公民涉嫌窃取中国国家机密--新华

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月5日 - 新华社周二报导称，中国正在对两名加拿大公民进行调查，后者涉嫌窃取有关中国军事和国防科研的国家机密。
新华社称，涉案人为Kevin Garratt和Julia Dawn Garratt，但没有说明两人是否被拘捕。报导称，辽宁省丹东市国家安全局正在调查此案。
加拿大报纸《环球邮报》报导称，这对来自温哥华的夫妇自从1984年开始就在中国居住，2008年在丹东开了一间名为Peter's Coffee House的咖啡馆。两人此前在中国南方任教。
该报导还称，从这间西式咖啡馆能够看到中朝两国边境往来的交通状况，这对夫妇还有一项副业，就是帮助游客去鸭绿江对岸的朝鲜旅游。
报导称，Garratt夫妇目前身处何处不得而知，致电那间咖啡馆无人应答。
一周前，加拿大指责中国黑客攻击了该国重要电脑网络，并向北京当局发出抗议。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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