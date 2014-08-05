更新版 1-两名加拿大公民涉嫌搜集窃取中国军事情报，正接受审查--外交部

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(新增中国外交部声明；本文由路透中文网编译提供)
路透上海/北京8月5日 - 中国外交部周二表示，两名加拿大人涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，中国国家安全部门正对其进行审查。
新华社报导称，这对加拿大夫妇名为凯文·高（Kevin Garratt）和Julia Dawn Garratt。报导称，辽宁省丹东市国家安全局正在对其进行审查。
中国外交部和新华社均未提及两人是否被拘捕，但中国外交部称，辽宁省国家安全厅已于周一通报加拿大驻华使馆，夫妇二人的各项权利得到了充分保证。
加拿大报纸《环球邮报》报导称，这对来自温哥华的夫妇自从1984年开始就在中国居住，2008年在丹东开了一间名为Peter's Coffee House的咖啡馆。两人此前在中国南方任教。
报导称，夫妇二人的下落目前还不清楚。路透打给咖啡馆的电话也无人接听。他们的一名朋友称，夫妇二人膝下有三个孩子。
中国外交部在发给路透的声明中称：“凯文·高夫妇二人在辽宁丹东涉嫌搜集窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，从事危害中国国家安全的活动。”
加拿大驻华使馆称，他们已知道这两人被“拘押”的报导，目前正收集信息。
加拿大大使馆发言人Mary Anne Dehler对路透表示：“我们的领事官员准备提供所需要的帮助。”
中国的国家秘密法涉及面相当广泛，严重情况下，窃取国家机密可能被判终身监禁或死刑。
中国政府对中朝关系也十分敏感。朝鲜破败不堪的经济部分依靠中国的援助。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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