涉嫌窃密加拿大夫妇的家人已在北京聘请律师

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透温哥华8月14日 - 加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）夫妇的儿子Simeon Garratt表示，家里已在北京聘请了一名律师，因加拿大政府无法帮助其家人探访或与他的父亲沟通。
凯文·高夫妇因涉嫌窃取中国国家机密及威胁中国国家安全在8月4日被中国当局拘押。
现居住在温哥华的Simeon Garratt周四对路透表示：“目前我们已在北京聘请律师。我们将向当局施压，允许我们进行合法探访。加拿大大使馆已经尽最大努力，现在我们将更主动一些。”
他表示，家里收到过母亲的一封来信，并也回过一封信，但一直没能与他的父亲取得联系，家里很担心他的高血压。
现年27岁的Simeon Garratt表示：“她(母亲)说自己安好，并祝祖母生日快乐。”
这对来自温哥华的夫妇2008年在丹东开设了一间名为“Peter's Coffee House”的咖啡馆。他们21岁的儿子Peter Garratt目前也生活在中国，而两个女儿和Simeon Garratt生活在加拿大。
Peter Garratt上周表示，一名加拿大代表与他们的父母各自进行过30分钟的会面，他们传话称他们很安全。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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