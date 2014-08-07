在华被审查加拿大夫妇经常前往朝鲜做慈善--朋友

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路透温哥华/多伦多8月6日（记者 Nicole Mordant/Cameron French） - 加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）及其妻子Julia Garratt的密友及牧师Rich Kao称，凯文·高夫妇经常前往朝鲜做慈善，他们还在不列颠哥伦比亚成立慈善团体为其工作募集资金。

Rich Kao是温哥华郊区五石教会（Five Stones Church）的资深牧师，他称凯文·高夫妇前往朝鲜是进行人道主义工作。凯文·高夫妇成立的关注朝鲜的慈善团体名为North Star Aid。

他还称， 凯文·高夫妇一直在中国进行传教工作，大约七年前他们曾回到加拿大，不久后加入了他所在的教会，并发起了North Star Aid。凯文·高夫妇是在1984年前往中国的。

凯文·高夫妇于2008年返回中国，并在与朝鲜接壤的边境城市丹东定居。两人因涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料正在接受中国国家安全部门的审查。

53岁的Rich Kao称，他是在凯文·高夫妇参加五石教会的礼拜时认识两人的。

“他们两人住在两个教区之间，有时来参加我们的礼拜，我在此期间认识了他们，并且与他们建立了友谊，他们似乎很适合加入我们的团体，”Rich Kao对路透说。

他还称，目睹了朝鲜的贫穷以及与正在改善的中国的反差后，凯文·高夫妇开始关注朝鲜。

Rich Kao指出，North Star Aid隶属于五石教会，但由凯文·高夫妇运营，员工大多数是教会的志愿者。他还称，North Star Aid募集的资金基本上来自该教会以外，主要靠口耳相传获得支持。

凯文·高夫妇27岁的长子Simeon Garratt称，North Star Aid“主要由当地商业人士”运营。（完）