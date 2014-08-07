涉嫌窃密的加拿大夫妇人身安全 但受到持续监视--家人

路透中国丹东8月6日（记者 白宾） - 加拿大公民凯文·高（Kevin Garratt）夫妇的儿子Peter Garratt周三称，根据其父母通过加拿大驻华大使馆传递出的信息，他的父母目前人身安全，但受到持续监视。

凯文·高夫妇的家人称，两人周一开始接受审查。凯文·高及其妻子Julia Dawn Garratt涉嫌搜集窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，两人在中国与朝鲜接壤的边境城市丹东开了一家咖啡馆。

“一位加拿大代表与我母亲和我父亲分别进行了30分钟的会面，他们传递口信称他们很安全，吃住条件也不错，但他们受到持续监视，”Peter Garratt对路透说。

Peter Garratt称，与他接触过的中国相关机构没有说明他父母目前身在何处，但就在丹东市内或周边某地。

21岁的Peter Garratt自称是基督教徒，在大连上学。他表示，不相信是他父母的宗教信仰导致他们被限制人身自由。

“我父母无疑也是基督教徒，他们没有隐瞒过此事，但这似乎与他们被指控的罪名不相符，”他在接受采访时说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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