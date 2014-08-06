分析：加拿大“夫妇间谍”事件凸显中加关系紧张

资料图片：中国外长王毅与加拿大外长贝尔德在北京举行会谈，摄于2014年7月29日。 REUTERS/Ng Han Guan/Pool

路透渥太华8月6日（记者 David Ljunggren） - 中国决定对涉嫌从事间谍活动的两名加拿大公民进行调查，此事凸显中国同加拿大的关系出人意料地急剧恶化。而在几个月后，加拿大总理哈珀将访问中国。

这两名加拿大公民被指控在中国从事间谍活动而被拘，可能还会让小部分支持中加建立更密切经济关系的内阁部长们的日子变得更艰难。

这对夫妇，男的名叫凯文·高（Kevin Garratt），其妻名为Julia Dawn Garratt，两人长期旅居中国，目前在中国与朝鲜接壤的边境城市丹东开了一家咖啡馆。

凯文·高和Julia Dawn Garratt因涉嫌窃取中国军事目标、国防科研重要项目等情报资料，正在接受中国国家安全部门的审查。

而就在不到一周前，加拿大指责中国黑客入侵本国一重要的计算机网络，这是该国首次就此类网络攻击点名指责中国。中国对此回应称，加方在缺乏可信证据情况下对中国进行无端指责，是不负责任的做法。

这两起事件可能会给哈珀的11月中国之行蒙上阴影。届时哈珀将前往北京出席一个地区峰会，可能与中国国家主席习近平进行首次会晤。

哈珀属于有右翼倾向的保守派，他在2006年初上台后对中国采取了前后不一的政策，表明其内阁中与商界关系密切的成员与对中国持怀疑态度的社会保守派之间存在分歧。

“（哈珀）权力班底及内阁内部就如何应对分歧严重……有明显的博弈，”不列颠哥伦比亚大学教授、加拿大最知名的中国问题专家之一埃文斯（Paul Evans）说。

埃文斯称，近几年内阁试图就一项关于中国的战略达成一致，但未能取得成功。

哈珀办公室的一位官员拒绝发表评论，仅称“我方同中方在各个层面都有着坦诚和成熟的对话”。

“寒蝉”效应

哈珀的发言人及加拿大外长贝尔德拒绝就涉及凯文·高夫妇的任何方面发表评论。

加拿大官员称，他们正在制定哈珀11月前往中国一些主要城市进行访问的计划。

“这起（间谍）事件，无疑会对哈珀先生与中国当局的会议产生寒蝉效应，”布鲁克大学教授、前加拿大外交官Charles Burton说。

哈珀多年来以中国的人权纪录为由一直与中国保持着距离，但迫于商界的压力，他开始寻求改善两国关系。

但哈珀所在保守派内部的分歧，也是加拿大民众对中国看法的写照。

加拿大亚太基金会6月发布的调查显示，支持加拿大与亚洲接触的加拿大民众比例在下降，只有41%的受访者认为中国日益增强的经济实力对加拿大而言是机遇而非威胁，2013年时持这种观点的民众比例为48%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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