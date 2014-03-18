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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 22:59 BJT

中港个股：中石化就购买Petronas加拿大LNG项目15%权益与后者展开磋商

路透伦敦3月18日 - 据三位知情人士透露，中国最大炼油企业中国石化 正与马来西亚国有石油企业Petronas 进行磋商，拟购买后者规模达200亿美元的加拿大液化天然气(LNG)项目15%的权益。

Petronas的Pacific Northwest液化天然气项目将于2018年启动，是加拿大不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸拟建的十多个LNG出口港之一。

另一位业内消息人士表示，中国石化正与多个项目的开发商进行磋商，并进行全面比较，以决定未来发展的最佳途径。

据一位知情业内管理人士称，中国石化 正与Apache 进行谈判，欲购买位于加拿大太平洋沿岸Kitimat液化天然气(LNG)出口项目的部分权益。 (完)
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