中国敦促加方尽快缉拿肢解案嫌犯

路透北京6月4日电---中国外交部周一敦促加拿大当局，迅速缉拿杀害中国学生的加拿大杀人肢解案嫌犯。

加拿大警方希望指控29岁的马尼奥塔（Luka Rocco Magnotta），马尼奥塔杀害中国留学生林俊，将其肢解并拍摄作案过程传到网上。

蒙特利尔警方称，马尼奥塔行凶後已离开加拿大前往欧洲，但他们不知道他是否还在欧洲或已返回加拿大。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“这是一起涉及中国在加留学生、作案手段残忍、性质和影响极其恶劣的刑事案件。”

“我们对此深感震惊并强烈谴责这一犯罪行为，同时向遇害者及其家属表示哀悼和慰问。”

刘为民称，中国驻加拿大使领馆正同加政府、警方等就此案保持密切联系。

中方“要求加警方尽快缉拿凶犯”，旅加中国公民和留学生应提高自我保护意识，加强安全防范。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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