中国敦促加方尽快缉拿肢解案嫌犯

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京6月4日电---中国外交部周一敦促加拿大当局，迅速缉拿杀害中国学生的加拿大杀人肢解案嫌犯。
加拿大警方希望指控29岁的马尼奥塔（Luka Rocco Magnotta），马尼奥塔杀害中国留学生林俊，将其肢解并拍摄作案过程传到网上。
蒙特利尔警方称，马尼奥塔行凶後已离开加拿大前往欧洲，但他们不知道他是否还在欧洲或已返回加拿大。
中国外交部发言人刘为民在例行记者会上称：“这是一起涉及中国在加留学生、作案手段残忍、性质和影响极其恶劣的刑事案件。”
“我们对此深感震惊并强烈谴责这一犯罪行为，同时向遇害者及其家属表示哀悼和慰问。”
刘为民称，中国驻加拿大使领馆正同加政府、警方等就此案保持密切联系。
中方“要求加警方尽快缉拿凶犯”，旅加中国公民和留学生应提高自我保护意识，加强安全防范。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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