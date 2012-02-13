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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 14:08 BJT

中国两只大熊猫明年将赴加拿大

加拿大周六向中国租借两只大熊猫，进行为期10年的合作保护研究，以此开始改善与中国的关系。在本次访华之行的最後一天，加拿大总理哈珀见证了协议签署仪式。这也是大熊猫在20多年来首次前往加拿大。哈珀在重庆动物园举行的签字仪式上表示，大熊猫前往加拿大象征着两国关系向前迈出了重要一步。路透

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