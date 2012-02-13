中国两只大熊猫明年将赴加拿大

路透重庆2月11日电---加拿大周六向中国租借两只大熊猫，进行为期10年的合作保护研究，以此开始改善与中国关系。

在本次访华之行的最後一天，加拿大总理哈珀见证了协议签署仪式。这也是大熊猫在20多年来首次前往加拿大。

哈珀在重庆动物园举行的签字仪式上表示，大熊猫前往加拿大象征着两国关系向前迈出了重要一步。

雄性大熊猫“二顺”和雌性大熊猫“绩丽”预计将於明年年初启程前往加拿大，将一起在多伦多动物园和卡尔加里动物园各待五年。

此前，中国曾与澳大利亚、奥地利、日本、新加坡、西班牙、泰国、美国等国签署过大熊猫长期租借协议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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