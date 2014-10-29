王毅称加拿大总理下周将访华

欧盟对英国设定苛刻退出条款 批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京10月29日 - 中国外交部长王毅周三称，加拿大总理哈珀下周将访华。
亚太经济合作组织（APEC）会议将于11月7-11日在北京召开。加拿大总理办公室本周早些时候称，哈珀取消了参加APEC会议的计划，因为上周渥太华发生枪击事件，导致两名士兵丧生。
加拿大总理办公室称，哈珀11月11日将留在渥太华。当天是加拿大的国殇日（Remembrance Day），即阵亡将士纪念日。
王毅表示，两国通过外交渠道商讨了日程冲突的问题，加拿大强烈希望参加APEC会议，但11号对加拿大来讲又是一个非常重要的日子。
“加拿大政府，特别是哈珀总理非常重视在北京举行的APEC会议，已经为出席会议做好了一切准备，也已经决定在会议之前对中国进行正式访问。”王毅对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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