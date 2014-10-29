中国外交部长王毅称加拿大总理下周将访华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月29日 - 中国外交部长王毅周三称，加拿大总理哈珀下周将访华。

亚太经济合作组织（APEC）会议将于11月7-11日在北京召开。加拿大总理办公室本周早些时候称，哈珀取消了参加APEC会议的计划，因为上周渥太华发生枪击事件，导致两名士兵丧生。

加拿大总理办公室称，哈珀11月11日将留在渥太华。当天是加拿大的国殇日（Remembrance Day），即阵亡将士纪念日。

王毅表示，两国通过外交渠道商讨了日程冲突的问题，加拿大强烈希望参加APEC会议，但11号对加拿大来讲又是一个非常重要的日子。

“加拿大政府，特别是哈珀总理非常重视在北京举行的APEC会议，已经为出席会议做好了一切准备，也已经决定在会议之前对中国进行正式访问。”王毅对记者说道。（完）