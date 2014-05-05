修正-《焦点》大手笔背后的“普通人”王靖

(更正：内文第12段应为“地缘政治”，而非“地缘政策”)

记者 Matthew Miller

路透北京5月5日 - 中国企业家王靖宣布投资总规模500亿美元的尼加拉瓜运河项目后，外界质疑像他这样名不见经传的企业家如何能推动如此庞大的跨洲项目，他对这样的质疑淡然置之，坚持称他不是中国政府的代表。

王靖说：“我知道你们不信，但是没关系，事实就是这样。”他估测已在运河筹备工作方面花费了约1亿美元，目前每个月在该项目上的花费多达1,000万美元。

“你们都是怀疑，哎呀是不是后面有谁在支持，后面是不是有什么一些中国政府的一些什么人在支持。然后呢，王靖只是在前台怎么样。”

王靖四年前起控股的信威通信网站显示，中国国家主席习近平、国务院总理李克强以及前国家领导人江泽民和温家宝等曾视察或观摩信威演示。

王靖之前基本默默无闻，直至去年其宣布投资尼加拉瓜运河项目，后来又宣布在乌克兰合作建设克里米亚海港及工业园区项目，其中克里米亚海港项目一期投资30亿美元。他一直不愿谈论个人及其事业版图的细节。

王靖在信威通信公司总部接受了两次采访，此后通过电子邮件与记者沟通，他在此过程中谈论了尼加拉瓜运河项目、信威通信近期进行的借壳上市案以及他的个人背景。

他说：“我是1972年12月出生的。出生地就是北京。其实这么多年，都是很简单地在生活。”

去年6月王靖引发全球范围的关注，因其作为香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事长，与尼加拉瓜政府达成了尼加拉瓜运河排他性商业协议。根据协议，HKND集团拥有独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。

王靖称，筹备工作按部就班。今年1月，他与尼加拉瓜总统奥尔特加（Daniel Ortega）发表联合声明，澄清此前媒体关于该项目将延迟开工的报导。

该项目规模庞大，包括全长可能达130英里（210公里）的运河，具体长度取决于最后选定的路线，此外还有两个港口、一条铁路、输油管道以及一个国际机场。

该运河将比巴拿马运河更长、更深、更宽。

因该项目规模庞大，一些人认为若无中国政府背后支持绝不可行，认为这可能是中国的地缘政治，旨在抗衡美国在中美的影响力。

美国国防大学的助理教授艾利斯（R Evan Ellis）说：“我无法想像（王靖）甚至不与中国政府进行任何协调，便能推进（该项目）。中国的大公司不会贸然登陆拉美。”

艾利斯认为，凭借该项目，中国可对拉美主要国家的政府和当地企业施加商业上的影响力，而这对于确保获得贸易通道及自然资源非常重要。

他说：“最后这个项目会如何，可能取决于中国政府。”

这个项目对王靖而言无异于高空走钢丝。有许多批评人士称该项目华而不实，而许多媒体也指称王靖缺乏开发大型基础设施项目、或为大型基础设施项目融资的经验。

王靖2012年8月才成立了HKND，2013年6月宣布投资厄瓜多尔运河项目前没多久，HKND才迁入在香港国际金融中心的办公室。

尼加拉瓜反对派也质疑王靖关于对当地社会和环境问题的承诺，他们尤其关注该项目可能对尼加拉瓜湖产生怎样的影响。

王靖邀请国际专家团队帮助平息各方顾虑。他聘请了麦肯锡进行经济可行性研究，并聘请了ERM环境资源管理咨询公司对该项目进行环境和社会影响研究。除此之外，王靖还为该项目聘请了多家外国公司，其中包括比利时土木工程公司SBE、澳大利亚工程咨询公司MEC Mining、美国咨询公司McLarty Associates和律所Kirkland & Ellis。

尼加拉瓜运河管理局负责人考茨（Manuel Coronel Kautz）告诉路透，目前有来自不同国家的约400名工程师和技术人员在进行运河可行性研究。王靖称，目前有约600-700人从事该项目研究。

麦肯锡基础设施项目合伙人Stefan Matzinger拒绝回答问题。ERM区域负责人David McArthur、McLarty Associate管理合伙人Stephen Donehoo以及Kirkland & Ellis合伙人Chuan Li，或不接听电话，或不回复邮件。

**项目融资**

为项目融资也是个棘手问题。

王靖可能准备为该项目投入自己的3亿美元资金，他称还将通过交叉持股、银行贷款和发行债券等多个途径，筹集该项目所需的资金，估计项目资金需求500亿美元。

他称，已经有5个国际集团同意投资该项目。他说：“我们已经签署了备忘录，已经签署了最终的、可执行的，不可撤销的协议。为这个协议正在做最后的准备，我想应该会非常快公布出来。”

4月23日，徐工机械 宣布与王靖的HKND已签署框架协议，拟持有后者1.5%-3%的股权，该协议未透露投资金额。基于该协议，徐工机械将成为尼加拉瓜运河工程工程设备独家供应商。王靖称，未来几周内料将有更多消息公布。

中国铁建 是王靖的战略合作伙伴之一，已参与协助该项目可行性研究，可能加入到一个国际财团中。王靖称，他已与中国一些国有银行商谈，但不愿透露是否有国有银行会提供融资。

王靖说：“我要说明一点，不是500亿美元的现金去做这个事情。”

王靖的克里米亚海港项目亦面临不确定性。他说：“我们依然很有信心。但是鉴于目前乌克兰复杂的情况，每天都有变化，每天都有新情况的现状，所以我们对于我们的步骤，对我们的时间表，对我们的节奏，还要重新规划。”

看起来王靖资金充足，至少从书面资料看是这样。他主要资产是信威通信的36.97%股权。3月时信威通信估计其资产为268.9亿元人民币。

此外，王靖通过旗下北京大洋新河投资管理有限公司控股HKND。

王靖还全资拥有一些海外公司，包括7家与尼加拉瓜项目有关的荷兰公司，一家在英属维尔京群岛注册的航空投资公司以及媒体和体育公司，而这些公司都是在过去一年内注册的。

他还在柬埔寨拥有一家公司Southeast Asia (Cambodia) Agriculture Development Group，这家公司是2009年9月在柬埔寨注册的。

关于王靖的成功之路，外界知之甚少。这位年轻的企业家不愿多谈他的家庭背景，只是说他的父亲是名普通职员，患病11年后于2010年去世，他的母亲70岁左右，已退休，他有一个女儿。

王靖说：“我的家庭是一个很普通的家庭。”

王靖称大学读的中医，1990年代后期去香港学习国际金融和投资，1998年返回北京，成立了鼎富投资顾问公司。2001年又成立了香港鼎富投资集团。

他后来在柬埔寨开展采矿事业，成立了北京盈禧建筑工程咨询有限公司，该公司参与了北京、天津和广东的一些项目。关于该公司的信息寥寥无几。

王靖不愿多谈他财富的来源。他说：“中国有个成语做‘集腋成裘’， 意思是财富逐步积累而成的。”（完）