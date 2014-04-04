中国取消购买22.14万吨美国玉米

路透4月3日 -美国农业部周四公布，上周中国取消购买22.14万吨美国玉米，自去年11月以来中国已拒收逾100万吨玉米，因其中涉及未经中国批准的转基因玉米。

有贸易报导称，中国还推迟批准进口乾酒糟，即玉米产生乙醇的副产品，主要用于牲畜饲料。

中国已拒收数船包含先正达(Syngenta AG)SYNN.VXMIR162转基因的玉米和乾酒糟。该转基因玉米已得到除中国以外其他所有主要玉米进口国的批准。

分析师和交易商称，玉米库存充足、谷物价格高涨，禽流感造成的需求降低，以及中国经济放缓是中国决定取消购买的其他原因。

“这再次意味着大量美国玉米可能将不得不在亚洲和其他地区寻找新买家，”德国一谷物交易商称。“这对韩国和台湾的大型玉米饲料进口商来说是个好消息。以色列等乾酒糟进口国也可能有一些议价空间。”

尽管中国取消了购买，而且芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货价格上涨，使美国玉米在全球市场缺乏竞争力，但上周美国玉米出口仍维持强劲。

截至3月27日一周，美国玉米销售总量为96.06万吨，处于分析师预计的85万至115万吨区间内。美国农业部数据显示，玉米进口大国日本买入236,500吨，埃及和沙特阿拉伯分别从中国“转购”一船玉米。(完)

(编译 于春红; 审校 王冠中)

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