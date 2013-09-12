中国国务院决定取消76项评比达标表彰评估项目

根据决定，被取消的评比达标表彰评估项目包括人力资源社会保障部主办的“国家级技工教育和职业培训精品教材评选活动”、税务总局主办的“依法行政工作情况评估”等。

中国中央政府门户网站公告称：“但是仍然存在一些问题，有的地方和单位未经批准擅自开展，损害了制度的严肃性；有的地方和单位开展活动追求轰动效应、不顾实际效果，成为流于形式的形象工程；有的地方和单位极力拉权威机构作为合作方，借以扩大活动影响，甚至谋取不正当利益，严重损害了权威机构的公信力。”