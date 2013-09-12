中国国务院决定取消76项评比达标表彰评估项目

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透北京9月11日 - 中国国务院周三称，经研究论证，决定再取消一批评比达标表彰评估项目，共计76项。
根据决定，被取消的评比达标表彰评估项目包括人力资源社会保障部主办的“国家级技工教育和职业培训精品教材评选活动”、税务总局主办的“依法行政工作情况评估”等。
人力资源社会保障部有关负责人称，2009年，经党中央、国务院批准，全国共清理各种评比达标表彰项目148405个。清理后，每年可节约资金63.48亿元，清理评比达标表彰工作取得了明显成效。
中国中央政府门户网站公告称：“但是仍然存在一些问题，有的地方和单位未经批准擅自开展，损害了制度的严肃性；有的地方和单位开展活动追求轰动效应、不顾实际效果，成为流于形式的形象工程；有的地方和单位极力拉权威机构作为合作方，借以扩大活动影响，甚至谋取不正当利益，严重损害了权威机构的公信力。”
上述决定与中国国家主席习近平提出的简政放权、倾听人民心声的要求一致。（完）
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。