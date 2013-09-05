曹妃甸政府称陷入债务危机的担心多余--消息（更新版）

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
* 唐山曹妃甸政府平台获批发行25亿元企业债--消息
* 此前媒体称其有债务危机之忧
* 中国政府近日频繁表态地方债可控
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路透上海9月5日 - 在中国地方政府债务风险备受关注之时，此前受到媒体质疑有债务危机之忧的唐山市曹妃甸区政府称，这种担心是多余的。因仅工业区相关土地财政和出让等收入已远远高于目前的债务。
两位消息人士周四引述看到的文件表示，区属的曹妃甸发展投资集团25亿元人民币企业债，已通过国家发改委财经司的审批，目前上报人民银行进行会签手续。
以地方政府融资平台为主体的地方债务，近年来规模快速膨胀，引发境内外广泛关注，但中国政府看法相对乐观。最新的消息是，继近日国家主席习近平强调地方政府债务处于可控范围之内后，财政部长楼继伟再发声支撑信心。
楼继伟周三接受新华社采访时表示，中国地方债基本规模是可控的，增量也在减缓，但的确有一些地方问题较大。目前正在加强与一些地方政府沟通，审计署也在进行新一轮债务审计。
曹妃甸工业区隶属河北省唐山市，于2003年启动开发建设，规划面积380平方公里。其早期用于基础设施开发的巨额投入，正逐步迎来偿债高峰期，
消息人士称，曹妃甸资金投入主要用于基础设施和产业集聚，前者投入超过千亿元，由政府和企业共同参与，后者投入两千亿元，全部由业主投入。
在曹妃甸区基础设施投入的千亿资金中，政府投入占到半数左右，截至目前曹妃甸工业区管理单位的贷款余额为390.6亿元人民币。
曹妃甸政府表示，从分年度资金收支测算情况看，到2016年曹妃甸工业区可实现资金收支平衡并步入良性循环。
唐山曹妃甸发展投资集团成立于2007年7月，系曹妃甸工业区国有独资公司，承担该区基础设施建设投融资及城市运营职能，行业涉及房地产、旅游酒店、物流、铁路、建筑等多个领域。(完)
(发稿 李宏薇/丁淑琴； 审校 屈桂娟)
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