中国国务院：推动央企提质增效 今明两年压减央企煤炭钢铁10%产能

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月18日 - 中国国务院常务会议周三召开，部署推动中央企业“瘦身健体”提质增效，抓紧淘汰钢铁煤炭等行业落后产能；今明两年将压减央企10%左右钢铁和煤炭现有产能。
刊登在中国政府网的新闻稿并称，会议要求央企强化成本管控，减少应收账款，缩减库存规模和亏损面，降低债务水平，今明两年力争实现降本增效1,000亿元人民币以上。
此外要压缩管理层级，力争在三年内使多数央企管理层级由目前的5-9层减至3-4层以下、法人单位减少20%左右。
会议确定，要着力推进结构调整，引导督促央企围绕和突出做优主业，着力提高核心竞争力。开展困难和亏损企业专项治理，抓紧淘汰钢铁、煤炭等行业央企落后产能，加快重组整合和市场出清。
有序转让退出非主业资产，控制连续亏损、从事非主营业务等企业的员工总量，严格定岗定编定员，精简管理部门和人员。积极稳妥引入各类社会资本参与和支持央企结构调整与重组。
会议称，要结合“互联网+”行动和大数据发展战略，不断提高产业先进水平和产品竞争力。鼓励央企建设国家“双创”示范基地和专业化众创空间，加强共性关键技术攻关，落实“中国制造2025”战略，加大技术改造和设备更新力度。
此外，会议还提出，将继续推进商事制度改革，营造有利创业创新的市场环境。继续削减工商登记前置审批事项，探索实施各类经营许可证负面清单管理，加快推进“证照分离”试点。在全面实施企业“三证合一”基础上，再整合社会保险和统计登记证，实现“五证合一、一照一码”，降低创业准入的制度性成本。
支持去产能过程中分流人员自主创业，为他们从事经营或注册企业提供“绿色通道”便捷服务，并按规定给予税费减免、担保贷款等政策扶持，促进提高创业成功率。要扩大“三证合一”覆盖面。
同时要营造公平经商环境，完善市场退出机制。要大幅简化市场主体注销程序，支持成长型企业发展，提高市场主体活跃度。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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