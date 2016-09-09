多举推动过剩产能退出 积极稳妥降低企业杠杆率--中国国务院副总理

路透北京9月9日 - 中国国务院副总理张高丽周五称，要突出钢铁、煤炭行业去产能，综合运用安全、环保等手段推动过剩产能退出，严格控制新增产能；并推动企业兼并重组、盘活存量资产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率。

新华社援引张高丽在推进供给侧结构性改革研讨班的发言称，要坚持因地制宜、因城施策，逐步化解房地产库存，着力实施好1亿非户籍人口在城市落户方案，构建购租并举的住房制度，继续加大棚改安置和公租房保障货币化力度。

他并称，要进一步减轻企业税费负担，降低企业融资成本、制度性交易成本、人工成本、用能用地成本、物流成本；并聚焦脱贫攻坚、农业、新产业、软硬基础设施等领域，加大投入力度。

“妥善处理好政府和市场的关系、当前与长远的关系，与适度扩大总需求相互配合，把改造提升传统动能和培育壮大新动能有机结合起来，高质量、高水平做好推进供给侧结构性改革各项重点工作。”张高丽称。

国家发改委经济运行调节局副局长鲁俊岭此前介绍，截至8月底，全国煤炭去产能任务完成了今年全年的60%，累计退出产能1.5亿吨。

国务院此前发布“降低实体经济企业成本工作方案”，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。（完）