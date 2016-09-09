多举推动过剩产能退出 积极稳妥降低企业杠杆率--中国国务院副总理

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 中国国务院副总理张高丽周五称，要突出钢铁、煤炭行业去产能，综合运用安全、环保等手段推动过剩产能退出，严格控制新增产能；并推动企业兼并重组、盘活存量资产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率。
新华社援引张高丽在推进供给侧结构性改革研讨班的发言称，要坚持因地制宜、因城施策，逐步化解房地产库存，着力实施好1亿非户籍人口在城市落户方案，构建购租并举的住房制度，继续加大棚改安置和公租房保障货币化力度。
他并称，要进一步减轻企业税费负担，降低企业融资成本、制度性交易成本、人工成本、用能用地成本、物流成本；并聚焦脱贫攻坚、农业、新产业、软硬基础设施等领域，加大投入力度。
“妥善处理好政府和市场的关系、当前与长远的关系，与适度扩大总需求相互配合，把改造提升传统动能和培育壮大新动能有机结合起来，高质量、高水平做好推进供给侧结构性改革各项重点工作。”张高丽称。
国家发改委经济运行调节局副局长鲁俊岭此前介绍，截至8月底，全国煤炭去产能任务完成了今年全年的60%，累计退出产能1.5亿吨。
国务院此前发布“降低实体经济企业成本工作方案”，经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，三年左右使企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。（完）
(发稿 李子木；审校 马蓉/乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。