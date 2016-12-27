中国去产能决不许半途而废 严肃问责彰显决心--人民日报

路透北京12月27日 - 针对江苏和河北两家公司的去产能违规违法问题，人民日报周二称，去产能，位列“三去一降一补”五大任务之首，事关供给侧结构性改革成败，决不许半途而废。如果因为市场暂时性回暖而盲目复产、扩产，行业就会再次被拖入巨亏泥潭，供给侧结构性改革也可能功亏一篑。

人民日报发布评论指出，尽管2016年钢铁煤炭行业去产能双双提前完成任务，但是钢铁、煤炭产能仍然绝对过剩，多数落后产能的供求关系并未根本扭转。在经济下行压力下，化解过剩产能是一个艰难的过程，但去产能的任务拖得越久，付出的制度成本就越大。

此前针对江苏华达公司生产销售“地条钢”和河北安丰公司未报先建边批边建钢铁项目等去产能违规违法问题，国务院公开通报调查处理结果，给予江苏省一副省长行政记过、河北省一副省长行政警告处分，此外两省分别对111名和27名责任人进行问责。从副省级领导干部到基层政府工作人员，多达140人被问责。

“处理之严格、问责之严厉，近年少有。这一举措，确保了政令畅通令行禁止，彰显了‘去产能’的坚定决心。”报道称。

放眼当下，部分干部还在模糊甚至错误的认识里徘徊，一些地方政府贯彻执行国家政策不力；有的产能过剩企业依然心存侥幸，对淘汰落后产能态度不坚决、行动不迅速。

官方媒体--新华周一稍晚也发表时评称，严肃问责彰显中国去产能决心，更为全国敲响警钟，对去产能工作中的顶风违纪行为，将发现一起查处一起，绝不迁就姑息。

新华时评称，从局部看，个别不守规矩的企业似乎没有多严重。但放在全国“一盘棋”看，少数企业顶风作案，使得落后产能恣意妄为、借机挤占了先进产能的市场，无疑会严重打乱正常生产秩序，是大肆破坏市场公平、干扰去产能进程的大事。

报道称，明年去产能工作更加艰巨。如果掉以轻心，不提高警惕、严防死守，违规产能必定“按下葫芦起了瓢”，局部地区的违规乱象将成为去产能、乃至整个供给侧改革的“绊脚石”。（完）