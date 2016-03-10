中国压降过剩产能要首先算清成本账 并考虑清楚风险的底线--专家

路透北京3月10日 - 中国银监会特邀顾问、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)原行长杨凯生称，压降过剩产能要首先算清成本账，同时考虑清楚不发生区域性、系统性银行风险的底线在哪里。

政协委员杨凯生在政协的发言材料指出，成本账包括各地究竟有多少企业属于产能过剩行业，其净资产有多大，资产转让变现前景，其银行贷款情况，资产抵押情况，所牵连的上下游涉及面，以及各类职工安置费用，当地新增就业岗位的容量等。

“只有把这些账算细了、搞准了，才能分清各类市场主体的责任，才能把有关工作任务真正落实，才能做到既坚决把过剩产能压下来，又切实保证社会安定平稳。”杨凯生指出。

压降过剩产能还同时要考虑清楚哪些需要通过财政渠道解决，哪些应该由其他股东负责；需财政解决的，中央财政和地方财政该如何合理分担，并以什么形式分担；哪些需通过社保渠道解决，社保渠道承受能力如何；究竟有多少贷款本息已经确实难以偿还银行，以及相关银行核销不良贷款的财务能力。

杨凯生在材料中指出，压降过剩产能建议一定要坚持市场化的改革取向，努力避免一些阶段性措施所可能带来的机制性问题，防止给今后经济社会发展增加新的困难和障碍。

他认为，中国在经济下行压力加大的形势下，果断地将压缩过剩产能作为当前的重点任务，反映国家对产能过剩这一影响和妨碍中国经济可持续发展的痼疾有了更深刻认识，对压缩过剩产能可能带来的风险和困难有了更大的应对勇气和决心。

他强调，当前市场化程度明显提高，国有独资企业数量已经不多，需要压缩的过剩产能也不仅表现在国有企业中，几家大银行尽管还是国家控股但已在海外上市，中小银行的股权机构则更是多元化，因此，之前的一些行政化政策措施现在已经无法再简单使用。（完）