（重发）中国去产能上半年仅完成30% 下半年需完成70%面临较大压力--报载

（重发修饰词句）

路透北京8月1日 - “三去一补一降”是中国今年经济工作的主要任务。人民日报海外版周一报导，中国上半年去产能已取得一定成绩，但就全年目标任务而言仍面临较大压力，要完成全年任务目标，意味着下半年将要完成全年任务的70%左右。

报导援引工业和信息化部副部长冯飞的话称，上半年主要任务、主要工作精力放在目标分解和政策出台上，下半年要进一步加大实施力度，进入到一个新的阶段，从目标任务的分解、政策落地进入到实质性推进阶段。

根据工信部及发改委数据，上半年，钢铁去产能的量达到1,300多万吨，是今年目标任务的30%左右；全国17个地区和有关中央企业已全面启动煤矿关闭退出工作，共退出产能7,227万吨，为全年目标任务量2.5亿吨的29%。

目前，已有28个省区市把钢铁去产能的方案报国务院备案；煤炭方面，神华集团已全部完成全年任务，湖南、江苏已分别完成全年目标任务量的82.9%和78.2%，北京、陕西和新疆均完成50%以上。

不过，肩负钢铁去产能重任的河北、江苏、山东三省，1-5月粗钢产量不降反增，分别同比上涨0.3%、2.19%和5.47%。煤炭行业，还有多个地区未实质性启动煤矿关闭退出工作。

近日召开的国务院常务会议提出，多措并举，确保完成今年化解过剩粗钢产能4,500万吨左右、煤炭产能2.5亿吨以上的硬目标。

日前召开的全国煤炭行业化解过剩产能和脱困发展会要求，各地要倒排任务量、倒排时间表，确保11月底基本完成任务；中央企业和地方大型国有企业要发挥表率作用，力争11月上旬完成任务。（完）