中国严控资本外流已影响到西方企业资本账户和派息--商会

图为人民币和美元。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京12月7日 - 两个知名商会周三称，中国加紧控制资本外流加大了欧洲和美国企业将资金转出中国的困难，其中一个组织称，企业派息已因此受到影响。

外界愈来愈担心资本外流正在加大人民币汇率走低的压力，在此之际，中国监管当局近几周加紧了对外汇交易和资本外流的限制。

中国欧盟商会在声明中称，中国外汇管理局上周为银行给出了窗口指导，通过收紧审批资本账户和派息的跨境汇款，“控制资本外流”。

中国欧盟商会称，新规将影响500万美元以上的汇款，不论汇款是以人民币还是外币进行。

今年至今，人民币兑美元已下跌近6%，创下八年多低位。

路透上周报导，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

路透无法立即联系到外管局置评。

美国商会表示，已知晓中国采取举措进一步管理资本外流，并“担心这种审批要求可能会给我们会员企业汇出资金能力带来额外负担”。

“我们将继续关注情况进展，并从中国外管局寻求有关步骤和程序的澄清和指引，”中国美国商会主席吉莫曼(James Zimmerman)表示。

“尚未公布的有关资金外流控制窗口指引，对欧盟企业的常规业务运作而言是有干扰的，”中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)表示。

“此举也使中国投资环境可预期性的不确定性不必要地恶化。”

中国欧盟商会称，虽然有些支付交易获得了批准，但目前这种支付交易获批的可能性“非常低”，甚至之前获批的一些派息支付又被叫停了。

该商会还称，不同银行以及不同的外管局地方部门对新指引的解释不同，有些地区把门槛设在100万美元之低。(完)