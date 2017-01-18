焦点：政府资本管控促使中企增加海外发债 不顾成本和风险

2010年11月资料图，百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

撰稿 沈一鸣/吴健

路透上海1月18日 - 中国当局支撑人民币汇率并抑制过热房地产市场的努力，正在激励更多中国企业不惜承担额外成本和风险，在香港以及其他海外中心发行外币计价债券，这其中也包括许多国营企业。

根据Dealogic数据，尽管人民币兑美元在2016年贬值近7%，但包括国有银行--中国银行(601988.SS)在内的中资企业海外发行美元债券的规模达到创纪录的1,110亿美元，高于2015年的880亿美元。

摩根大通分析师根据自家数据分析得出，今年的外币债券发行规模预计会再次上升，即便许多分析师预测人民币会进一步贬值，使外币债券的还本付息成本更高。

这些发债企业名单中还包括许多需要用外币支付海外收购和交易费用的企业，但由于中国当局去年为支撑人民币而收紧资本外流控制，这些企业无法动用自己的人民币资金。

“愈来愈难把资金汇出去，”常春藤资本一位基金经理表示。“因此对于热衷海外投资的中国企业来说，美元债券市场成为一条较容易的筹资途径。”

投行人士称，国有企业亦如此，因为中国政府让他们进入海外市场变得更为容易，而且这些企业还肩负着更多美元资金带回国内的压力。

一些房地产企业没有太多选择，只能赴海外融资，因为政府严控楼市泡沫的监管措施已经对国内贷款设限。

上交所和深交所自10月以来双双收紧了房地产企业的发债规定，监管机构也频频敦促中国各家银行收紧房地产贷款。

据汤森路透数据，2017年中国房地产开发商有79亿美元贷款到期，若需再融资，可能有更多贷款进入海外市场。

除了换汇风险，借款企业还不得不承受高得多的借款成本。

中国恒大集团(3333.HK) 在香港发行的美元债利率为7%，而在大陆仅为3%；中国奥园地产集团股份有限公司(3883.HK) 1月初通过发行三年期债券筹资2.5亿美元，利率为6.35%，几乎是国内人民币债券平均利率的一倍。

虽然成本在上升，但更多企业等着在1月底中国春节假期之后发债。

景顺资产管理(Invesco Asset Management)驻香港的一位基金经理人称，他的公司已与10家中国债券发行企业签署了保密协议，将成为他们的基石投资者。

**快速审批**

一家帮助中资企业发行美元债券的承销商表示，国有企业热衷于发行美元债券，部分原因在于“中央政府鼓励他们将美元带回国内，国有企业对借贷成本不是非常敏感。”

为了缓解人民币贬值压力，并放慢动用外汇储备来支撑人民币汇率的速度，中国政府快速批准几家国有企业将美元发债所得带回国内。

之前所有国有企业的境外发债计划都要向国家发改委备案登记，但去年发改委允许21家国有企业在未登记的情况下进行境外发债。

中国地方政府融资平台也加入了在香港发行债券的队伍中。

江苏省连云港市政府的融资平台--江苏新海连发展集团在去年1月发行了2亿美元三年期美元债券，债券利率为6.20%。

新海连发行的人民币在岸债券利率为5%左右，没有汇率波动风险。新海连是首家发行海外债券的地方政府融资平台。

“我问他们：你们的基本面还不算差，为什么愿意以这么高的成本筹资呢？”一家认购其债券的基金经理称。“他们说有海外筹资的政治目标。”

新海连一位管理人士对路透表示，目的是要“提高我们的海外知名度，这样会有更多的外国投资者知道我们”。她没有说该公司提升海外知名度的原因。新海连在中国主要进行基础设施和水处理业务。

一系列中国地方政府融资平台都追随新海连的步伐。该公司正在考虑今年进行第二次海外发债。

有吸引力的收益率加上投资者对美元升值的预期，导致去年越来越多的基金把目标瞄向在中国发行的美元债券。

十年前为了促进国内投资者投资海外而制定的计划中，海外资金规模因此增加五倍，而与此同时，中国政府已经暂停该计划新配额的审批，作为资本控制举措之一。

而配额持有者现在可以拿两倍于去年的价格转租他们的配额，需求之高可见一斑。(完)