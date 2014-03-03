中国资金面推动信用债市场走强--中信证券

路透北京3月3日 -中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，相对宽松流动性还可能持续一段时间，而经济基本面和政策面对债市亦有支撑，当前信用债收益率水平相对安全，进一步下行空间有待于市场对新的资金利率中枢的确认。

**相对宽松流动性还可能持续一段时间**

近期相对宽松的流动性主要受外汇占款、现金走款回流等因素的支撑，而央行相对谨慎的流动性回收操作也在很大程度上提升资金市场的乐观情绪，短端市场因而维持强势。

从未来趋势看，一方面，近期人民币大幅贬值可能更多是央行主动调控的结果，并不意味着资本的大规模外流。

另一方面，央行对资金面的态度可能较前期有一定松动，上周并未重启央票也在一定程度说明了央行对于当前的资金面状况相对满意。

因此在央行公开市场回收流动性的操作相对谨慎的背景下，相对宽松的流动性可能还将持续一段时间，资金利率可能维持相对偏低的水平，对于短端市场来说，考虑到绝对收益率水平相对较高，仍然具有一定配置价值。

**收益率再降空间有待于市场对新资金利率中枢确认**

由于中票收益率与同期限政策性金融债下行幅度基本接近，信用利差保持稳定，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差维持40BP的较低水平。

对于市场的未来趋势，考虑到信用利差及等级间利差均维持相对较低水平，信用产品市场的表现取决于基础利率产品收益率的下行空间，目前来看，首先需要关注的是资金利率中枢是否明显下行。

从上周央行的表态看，央行认为当前银行体系流动性总体较为适度，这说明央行对于当前的流动性环境相对满意，因此相对宽松的流动性可能还将维持一段时间。

另一方面，PMI指数的下行也在一定程度确认了基本面的走弱，同时考虑到通胀压力有一定缓解，央行政策可能同样趋于维稳，因此从资金面、基本面和政策面看，当前收益率水平可能相对安全，进一步的下行空间有待于市场对新的资金利率中枢的确认。

**超日太阳债到期不能偿付风险仍大**

11超日债于3月7日将迎来第二个付息日，上个付息日超日债最终虽然有惊无险的顺利付息、但却危机重重；经历了一年的经营，ST超日仍然未见起色。

（1）行业弱势复苏、ST超日仍经营艰难；（2）账面现金不足，应收账款回收或不靠谱；（3）资本抵债可能引发破产清算。

综上，我们认为超日太阳2013年经营状况未获得较大改善，不能到期偿付利息的风险仍然很大。

当然我们也注意到公司因拟披露重大事项，于2014年2月19日停牌至今，但重大事项如何还有待公司进一步披露。

**个券点金**

上周共有106只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1355.9亿元。

短融和超短融中，我们推荐14大唐SCP001、14国电集SCP001、14国开投SCP001、14中航空SCP001、14招轮SCP001、14五矿股SCP003、14南车SCP002、14南车SCP001、14国电SCP002、14联合水泥CP001、14广新CP001。

中期票据中，我们推荐14华能集MTN001、14西宁特钢MTN001、14嘉公路MTN001。

私募票据中，我们推荐14苏交通PPN002、14方正PPN001、14新矿PPN001、14陕交建PPN001、14营口港PPN001。

企业债中，我们推荐14首开债02、14吉林铁投债、14宏桥债01、14余城建债、14汉车都债。 (完)

(整理 钟华; 审校 曾祥进)

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