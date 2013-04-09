中国资本双向流动加剧 央行将续筑高墙对招

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 中国今年面临资本先流入再流出的冲击
* 资金流动可能短期化且波动加剧
* 央行料强化资本管制和传统数量干预
* 汇率及资产价格面临炒作风险
作者 李然
路透北京4月9日 - 面对境外一浪高过一浪的量化宽松推动而来的洪流巨浪流动性，中国不想被资金潮淹没失去货币政策独立性的的话选项有限，只能继续筑高墙。
日本央行上周四宽松火力全开孤注一掷,祭出全球最强势的货币刺激举措。短期内在全球量化宽松的狂风暴雨中，中国稳中见升的经济基本面和跨境利差诱因，人民币势将成为跨境资本的避风港湾。
市场人士大致勾勒出中国今年资金流向的情景为，资金流向存在双向流动的可能性。受主要经济体量化宽松政策影响，短期内资金将延续去年底今年初的流入状态；但下半年国内外复苏对比情况可能生变，或使得资金转而撤出。
中国央行被迫维持资本管制成为不得不的选择。为了维持利率汇率稳定将加大数量型货币政策的干预力度，以化解跨境资本流动冲击。
“中国的金融体系很脆弱，经济结构刚性较强，极易受到资本外逃的冲击。”中国社科院学部委员余永定近日撰文说。他并分析，另一个需要放缓资本的原因则是中国仍在进行经济改革，产权定义仍不明晰，资本自由跨境流动引发更多社会问题。
外管局在2012年国际收支报告中分析道，今年国内外经济和金融运行企稳，将有利于稳定中国的外部需求，吸引长期资本流入。“主要发达经济体继续实施量化宽松货币政策，境内外正利差将刺激套利资本流入我国。”
但其笔锋一转又写道，“另一方面...不确定、不稳定因素较多, 将加剧我国跨境资本流动波动，甚至不排除引发阶段性的资本集中流出。”这些风险包括国内外经济复苏出现反复、发达国家宏观经济政策转向、主权债务问题恶化或地缘政治冲突激化等。
其数据显示，去年前三季度，境内机构和个人持汇和购汇意愿增强,跨境资金偏流出压力。第四季度，国内外经济金融形势逐渐企稳，人民币汇率重拾升势，中国又再现较大的资本回流压力。
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩分析说，在外部宽松的货币环境下，短期内资本流入压力变大，但今年后期有可能呈现阶段性流出，而且资金流动可能包含套利成份，使流动短期化而且波动加剧。
中国外汇投资研究院院长谭雅玲则从中长期分析称，今年中国可能会出现明显的资本外流，盖因中国处于经济结构调整、增长目标下调，国内贸易实体利润下滑，使投资于境内的信心受损，同时欧美日股市造好、企业业绩改善，一推一拉下资本呈现外流。
**直面资本双向流动冲击**
跨境资本流动的波动加剧，也在今年给中国外汇管理当局带来更大的烦恼：既要应对大浪来袭，又要防备大潮倏然退去的风险，而两者都会让管理难度陡增。
“国家外汇管理局认为由于外部冲击的原因是‘跨境资本流动短期变化明显’，这表明资本管制的效力在下降，央行未来需要在人民币汇率稳定和货币政策的有效性之间面临选择。”谢亚轩表示。
在去年国内外复杂情况下，中国国际收支呈现大体平衡，资本和金融项目也自1998年亚洲金融危机以来首次呈现逆差，央行顺势而动、减少干预的措施可谓一大功臣。
但去年四季度时人民币兑美元出现长时间“涨停”行情让很多人记忆犹新。当时央行大大减少市场数量型干预，商业银行成为结汇主力，但在四季度出现资金回流冲击时，一直持稳的人民币中间价无法满足高涨的结汇热情和本币升值预期，使市场陷入流动性陷阱。但12月10日央行再度入市干预打开僵局，当月起央行资产负债表重新开始扩张，今年1月时外汇占款更创出天量、春节后央行公开市场已连续七周净回笼。
市场人士认为，今年面对资金进出风险，央行可能会加强资本管制，更加强调利率汇率稳定，并延续传统的数量干预手段。余永定在文章中警示放松资本管制可能带来的巨大风险，认为在推出浮动汇率制度时机成熟之前，中国都需要采取资本管制来保证货币政策独立性。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，十八大以来资本明显流入，但今年以来基本看不到人民币贬值。央行在保持汇率稳定的同时进行数量型干预，当前资本大量流入也只能在外汇占款、国际收支的资本项下体现出来，预计这些数据上半年还会继续高涨。
但危中有机，央行若适时做出一些政策调整，将更有利于实现其政策目标。如继续加快人民币国际化步伐并拓宽人民币回流机制，平衡在离岸人民币汇率差异等。在满足贸易投资需求的同时，也能降低外部货币环境给国内市场带来的冲击。
谢亚轩指出，央行可以考虑设立汇率平准基金，做为汇率市场化改革过程中的一个制度安排。“实践证明商业银行难以扛起维持汇率稳定的重任，那么央行可以讨论设立平准基金这道防火墙作为过度性安排，这可以在强调汇率稳定的同时，尽量避免损失政策独立性。”
中国1月全口径外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。当月央行口径新增外汇占款也创下22个月新高,与当月全口径增量创历史新高之势相应,但仅占后者规模的五成。市场人士指出，在巨额外汇占款规模下，央行适当把握购汇力度，应是出于防止过宽流动性及维稳汇率的考虑。
**汇率及资产价格面临炒作风险**
短期内中国将面临较大的资本流入压力。在汇率保持稳中见升的前提下，央行干预必然带来基础货币投放上升，相应的冲销手段也将更为常见。而国际收支报告认为，套利资本流入国内，将重新激发境内“资产本币化、负债外币化”的财务运作，这也会使外汇市场结汇压力持续。
日本央行此前推出有力的货币扩张政策抗击通缩，并引发日圆及东南亚主要货币大跌。市场人士认为由于中国出口结构与日本有差异，这并不会给人民币带来直接的贬值压力，但境外宽松货币环境涌入则会直接带来升值压力。
最新路透调查显示，中国经济平稳复苏以及海外货币宽松环境短期难改，令人民币未来一年仍面临升值压力；但在经常项目和资本项目“双顺差”收窄以及稳定出口等因素持续发酵下，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动，未来一年料升值1.3%至6.12元。
但近日人民币中间价表现堪称温柔，仍大体处于振荡升值轨道，与日圆及东南亚主要货币相比回落有限。日间结汇压力则有所加大，成交价离涨停价位的距离也进一步缩窄到十多个点，不过下方一如此前，仍有大行买盘支撑，不至于再次陷入涨停。
刘东亮也预计人民币短期内对日圆大跌也不会再有强烈反应，因现在监管层可能非常不希望看到人民币出现贬值。“(日圆兑美元)跌到100日圆可能会有些反应，但也难讲。日圆一旦企稳，人民币可能会重新升值。”他并认为，短期资本流入、中长期可能呈现流出，人民币若保持坚挺可能会升过头，这迟早会被市场发现并引发预期转向。
谭雅玲更坦称，认为今年人民币“贬值压力很大很大，第一实体经济不支持货币升值，第二贸易状态已经不支持货币升值，第三整个投资信心已经不支持了。如果结构性、政策性和技术性的问题组合到一块儿，那我们的市场一定会出现贬值的压力要大于升值的挑战。”
其他资产价格也具有类似风险。上海某行交易员认为，纵览全球，资金没有其他更好去处只有往中国跑，后期国内房价、股价、物价都可能往上走，不过走得越高，反向的时候资金就跑得越快、摔得越惨。
“农历新年以后可能是热钱流入的开始，二季度会有明显的建仓、做拉高的准备，二、三季度一些资产价格可能出现炒作。”华南一股份行交易员说，“我们的外汇市场可能是一个提前反映的过程，正在把对中国缓慢复苏过程的炒作提前反映出来。”(完)
(审校 杨淑祯)
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