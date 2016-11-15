（更正）焦点：中国阻止资金外流频频设卡 但隐蔽通道防不胜防

2016年1月21日，图为百元面值的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

（更正：因译文有误，内文第二段应为去年中国官方外汇储备减少逾5,000“亿”美元，而非5,000“万”美元。）

路透香港11月13日 - 虽然中国政府一直积极封锁资金流出中国的官方渠道，但却更多资金正在通过隐蔽手段外流，因投资者想避开不断放缓的中国经济和走软的人民币。

去年中国官方外汇储备减少逾5,000亿美元，而且仍在下滑，10月一个月就下降了近460亿美元。国际金融协会(IIF)估计，第三季资金外流翻倍，超过了2,000亿美元。

为了阻止资金流出，中国冻结了或限制了允许个人及机构对海外投资的机制，即合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境内机构投资者(QDII)。律师注意到，对于大型海外直接投资(ODI)交易的审批速度大幅放慢。

英国高伟绅律师事务所驻上海的金融服务业务顾问及主管Yin Ge表示，新的QDII额度审批基本上停止了，涉及大笔外汇汇款的ODI投资逐笔审核，QDLP计划正在放缓。

行业高管称，未来几个月不大可能放松，所以投资者在想其他办法把现金转至境外，比方说经由香港的虚假贸易形式。

“通过此类渠道的交易量增长，意味着即使金融机构发现更多可疑交易，但也只是虚开贸易发票的冰山一角，”法国外贸银行(Natixis)首席分析师Alicia Garcia Herrero称。

**规避规定**

官方为限制流出进行了大量努力。

香港两基金公司两名高管称，根据政府官员的简报，今年3月起叫停的QDLP项目可能一直到2017年中都不会重启。

对于5,000万美元以上的跨境交易，政府官员要求投资者亲自到国家外汇管理局办理，或者要求他们分期付款。

他们的努力收到成效。

根据汤森路透数据，中国海外并购交易规模第三季已较第一季减少一半以上，至384亿美元，也低于第二季的425亿美元。

投资连结保险成为颇有吸引力的替代选择，其中一些产品能提供6-7%的回报率；友邦保险(AIA)香港一半以上的年化新保险费，是由中国内地投资者所贡献，竞争对手保诚人寿的数字也类似。

但中国也正在取缔这类渠道，中国银联上个月就收紧内地人赴港刷银联卡买保险产品的规定。

不过，一位保险业主管表示，大家仍会找办法绕过监管限制。

“需要做什么，大家就会去做。”他说。“水会从各个不同的地方流过来。”

**贸易渠道**

律师事务所Simmons & Simmons合伙人Jolyon Ellwood Russell指出，国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)已发现四条将资金转出中国的主要渠道：用车偷运现金、融资渠道、贸易和影子银行。

“近期人民币贬值，意味着这些途径正在被大量使用，”他说。

随着融资渠道关闭，虚开贸易发票的情况增多，这从中国内地从香港的进口以及香港对内地出口数据之间日益增大的差距便可见一斑。两者本来应该数额相等，方向相反。

根据汤森路透数据，截至9月底的三个月移动均值显示，两者之间这一原因不明的差距达到今年最高水平14亿美元，占双方之间总贸易额的70%。

上海Z-Ben Advisors资深分析师Johnny Fang称，近几个月官方已经加大了对跨境贸易的交易监控力度。

香港联合财富情报组今年前三季接到59,732宗可疑交易报告(STR)，较2015年同期增长一倍。

这股来自内地的资金流入大潮扭曲了香港的资产价格，也让香港当局极为头痛。

“这解释了香港股市及楼市跑赢全球同类资产的原因，而且这种情况可能还会继续下去，”法国外贸银行的Herrero说。(完)