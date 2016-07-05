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中国财经 | 2016年 7月 5日 星期二 13:47 BJT

目前中国资本流动总体稳定 冀能延续这势头--外管局副局长

路透香港7月5日 - 中国国家外汇管理局副局长方上浦周二表示，中国资本流动今年3-4月平稳下来，目前总体稳定，希望这个势头能持续下去。

他是在港出席博鳌亚洲论坛与香港金管局合办的金融合作会议上作出以上表示的。

方上浦指出，2014年下半年以来，中国资本流出压力开始增大，中国积极进行供给侧改革，简政放权，给经济主体更多活力；外汇改革上，在人民币中间报价机制上进行改革，丰富了外汇交易指数。除价格工具以外，还推出外汇存款准备金制度，跨境资金上加强合规性审核。

“在现有政策框架下，不走回头路，加强管理预期。”他说。（完）

(记者 赵红梅; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)

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