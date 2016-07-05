目前中国资本流动总体稳定 冀能延续这势头--外管局副局长

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透香港7月5日 - 中国国家外汇管理局副局长方上浦周二表示，中国资本流动今年3-4月平稳下来，目前总体稳定，希望这个势头能持续下去。
他是在港出席博鳌亚洲论坛与香港金管局合办的金融合作会议上作出以上表示的。
方上浦指出，2014年下半年以来，中国资本流出压力开始增大，中国积极进行供给侧改革，简政放权，给经济主体更多活力；外汇改革上，在人民币中间报价机制上进行改革，丰富了外汇交易指数。除价格工具以外，还推出外汇存款准备金制度，跨境资金上加强合规性审核。
“在现有政策框架下，不走回头路，加强管理预期。”他说。（完）
(记者 赵红梅; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。