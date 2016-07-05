中国跨境资金流动已趋平稳 新兴与发达经济体需合作应对--外管局（更新版）

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路透香港7月5日 - 中国国家外管局副局长方上浦周二表示，自2014年下半年中国资本流出压力增大，当局已在现有整体政策框架不变下采取了多项措施调控，今年3-4月的跨境资金外流已渐低，目前跨境资金流动总体平稳，冀望这一势头能持续下去。

他在港出席博鳌亚洲论坛合作会议称，中国在2003至2014年间，资本项目及经常项目双顺差，但2014年6月起，跨境资流出压力开始增大，外汇储备从3.98万亿顶峰已降至去年年底的3.2万亿美元。政府已经积极采取措施应对，包括推行供给侧改革，为经济主体提升活力，并期望提升投资者对中国经济长期发展的信心。

去年中央推出人民币中间价报价机制改革及人民币汇率指数（CFETS）都提升了市场化及透明度，此外亦推出包括利率杠杆及逆周期措施，加强对跨境资金的真实性、合规性审查等措施，令中国资本外流情况稳定下来。

方上浦认为，中国整体资本流动仍算稳定，而随着结构性改革及经济转型，能令中国跨境市场保持平稳。

“在现有政策框架不变下，资本账户开放不走回头路，加强管理预期。”他称。

在谈到新兴市场普遍面临跨境资本流动挑战问题，他认为，新兴市场经济体本身先天不足，经济结构单一，以资源及能源业为主，信用问题突出，经济活力及价格调整能力亦不够, 在发达经济体主导市场的情况下，当地央行调整货币政策时, 就会出现外溢效应, 无论是导致资金流入或流出, 都会对新兴市场造成冲击。

方上浦表示，新兴经济体要提升经济增长，增强经济活力，推行结构改革，提升市场信心，增加预期管理, 发达经济体亦要承担更多责任, 与新兴市场沟通, 通过合作应对跨境资金流动。

**对抗跨境风险可“量身定制”托宾税**

前中国银监会主席刘明康在出席论坛时表示，在应对短期跨境资本剧烈波动时，资本管制和托宾税均可以派上用场，但强调必须根据国情“量身定制”。

他认为，当前全球资本流动剧烈波动的原因是，各国央行们放水将利率回报压至超低位，造成风险错价和资产出现史上未见的超高关联性，导致巨大的资金流量及波动性，各国应加强资料交换及共享，以管理风险。

而中国面对跨境资金流动可在多方面努力：签订更多货币互换协议、与其他央行合作建立流动性支持机制、制订一种可被广泛接受的合资格抵押品、与其他央行共同分享信息及面临风险情境的应对之策。

他强调，托宾税的使用须做到以下方面：透明的触发点，过程公开透明和足够的信息披露，退出机制要清晰可循。

刘明康认为，中国应鼓励境内机构发行债券；在英国投票脱欧后更应鼓励境内机构在国际市场上发行离岸人民币债券。随着人民币加入SDR（特别提款权），向全世界做更多推广和沟通，已成为中国央行和中国政府的义务。

今年3月，国家外汇管理局称，近期中国资金跨境流出的压力已明显缓解。今年的外汇政策将继续以真实性和合规性为原则，并完善外汇管理的工具箱，借鉴国际经验，不排除采取托宾税等政策。（完）