中国允许商业银行债转股受限资本约束 难以大规模推进--中投

路透北京3月14日 - 路透近日独家报导，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。中投证券认为，目前商业银行资本充足情况并不宽裕，实际能承接的债转股总规模有限。

报告认为，站在银行角度分析，破产清算与债转股两种方式具有不同后果。

从银行监管指标来看，现有不良贷款需要占用150%的不良拨备，同时占用100%的资本。若企业破产清算，则一方面要核销债权金额100%的拨备，另一方面可释放出多占用的50%拨备，同时释放出占用的100%资本。若不良债权企业实施债转股，则银行首先可转回被占用的150%拨备金额，但需要对转换后的股权计提400%（2年后提高至1250%）的资本占用。

从银行利润表来看，如果破产清算，虽然当年核销的不良债权通常会影响当年会计净利润（因为核销的是拨备，而拨备是历史年度计提），但从商业实质上看，相当于银行当年确认了该笔利益的损失；而如果债转股，则把不确定性延后，如果企业重组、扭亏成功，银行持有的企业股权甚至有盈利的可能。

报告认为，若债转股推行规模太大，反而拖延去产能进度，不利于调结构目标的实现，但若债转股适量、精准推行，则可成为促进结构调整的有力工具。

目前商业银行资本充足情况幵不宽裕，实际能承接的债转股总规模也有限。截至2015年中报，A股上市银行中，五大银行的核心一级资本充足率均值为11.05%，其余11家上市银行的核心一级资本充足率均值为8.99%。考虑到银行每年的新增信贷对资本的固有需求，为在不改变现有资本充足率管理办法的前提下，银行资本能够承接的债转股规模本身也相当有限。

中投证券认为，成功实现债转股，还有赖于债权人、股东、地方政府等多方利益的平衡，而地方国有控股企业推行债转股，地方政府、股东、债权人的利益容易达成一致。（完）