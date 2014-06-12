推动国资更多投向关系国家安全、国民经济命脉重要行业--国资委

路透北京6月12日 - 中国国资委企业改革局局长白英姿称，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。

人民日报周四援引白英姿表示，对产能严重过剩行业，支持优强国有企业实施重组整合，提高产业集中度；鼓励研究院所与相关生产企业重组，提高企业的技术创新能力；引导国有资本从缺乏竞争优势的领域逐步平稳退出。

“加快推进国有企业特别是母公司层面的公司制、股份制改革，除少数涉及国家安全的企业和投资运营公司外，其他国有企业应当积极引入各类投资者，实现投资主体多元化。”他称。

发展混合所有制经济可以采取的方式有：深化国有企业公司制股份制改革，加快国有企业改制上市步伐，鼓励非公有制企业参与国有企业改制重组，向非国有资本开放重点投资项目，允许混合所有制企业员工持股等。

要通过多种方式推进具备条件的国有企业改制上市；鼓励具有资金、技术、管理优势的战略投资者以及社保基金、保险基金和股权投资基金等机构投资者参与国有企业改制重组。

要深入清理法律法规，结合简政放权取消下放一批审批事项，为非国有资本发展扫清政策障碍。还要完善产权保护制度，规范引入非国有资本的行为，防止国有资产流失。

白英姿并称，要选择一批符合条件的国有企业，开展国有资本投资运营公司的改组和组建试点工作。要着重探索政府对国有资本投资运营公司的有效授权，实现以管资本为主，完善监管体制。

而改组和组建后的国有资本投资运营公司要服务国家战略，发挥资本投资运作功能，成为优化国有资本布局结构、推进产业转型升级、提升企业国际竞争力、发展混合所有制经济、创新核心科技和商业模式的重要平台。

上海市已于去年末率先公布国资国企改革20条改革举措，将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业，并将积极发展混合所有制经济，加快企业股份制改革，实现整体上市或核心业务资产上市。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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