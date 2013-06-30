中国长期面临的是资本流入而非流出压力--央行官员

沪综指放量收创逾15个月新高 军工股走势强劲
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透上海6月29日 - 在美国经济复苏及美元升值的背景下，中国未来是否面临资本流出的压力备受关注。对此，中国人民银行调查统计司司长盛松成周六表示，长期内中国主要面临的是外资流入的压力，而不是流出的压力。
他在陆家嘴论坛上表示，无论经常项目、资本项目还是证券投资来看，长期当中都存在流入的压力。
盛松成介绍称，据有关部门测算，前四个月热钱流入700多亿，2-4月都是200多亿。美国宽松政策可能提前退出，不少新兴国家面临资本流出的压力，但根据其观察，中国基本不存在这方面的压力。
“还有一点很重要的，我国国内现在比较严重的是产能过剩，我们非常需要对外投资。最后，我们资本账户开放，也有利于人民币的走出去，推进人民币的国际化。”他说。
盛松成并指出，即使出现有大量资本外逃的现象，完全可以防风险，因为如果出现资本外逃，可以用一些方法限制，对资本外逃的忧虑不会妨碍中国扩大资本账户开放的进程。
“第一句话，没有证据证明大量资本外逃，到现在都没有。第二句话，即使出现这种情况，从法律上、手段上，从我们的经济实力上完全可以防范的。”他说。
中国央行行长周小川周五在该论坛上已指出，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。但资本项目可兑换也要管理好风险，资本项目可兑换是一个有弹性的制度安排，不是一个“非黑既白”的选择。（完）
(发稿 徐永； 审校 林高丽)
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路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。