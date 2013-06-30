中国长期面临的是资本流入而非流出压力--央行官员

路透上海6月29日 - 在美国经济复苏及美元升值的背景下，中国未来是否面临资本流出的压力备受关注。对此，中国人民银行调查统计司司长盛松成周六表示，长期内中国主要面临的是外资流入的压力，而不是流出的压力。

他在陆家嘴论坛上表示，无论经常项目、资本项目还是证券投资来看，长期当中都存在流入的压力。

盛松成介绍称，据有关部门测算，前四个月热钱流入700多亿，2-4月都是200多亿。美国宽松政策可能提前退出，不少新兴国家面临资本流出的压力，但根据其观察，中国基本不存在这方面的压力。

“还有一点很重要的，我国国内现在比较严重的是产能过剩，我们非常需要对外投资。最后，我们资本账户开放，也有利于人民币的走出去，推进人民币的国际化。”他说。

盛松成并指出，即使出现有大量资本外逃的现象，完全可以防风险，因为如果出现资本外逃，可以用一些方法限制，对资本外逃的忧虑不会妨碍中国扩大资本账户开放的进程。

“第一句话，没有证据证明大量资本外逃，到现在都没有。第二句话，即使出现这种情况，从法律上、手段上，从我们的经济实力上完全可以防范的。”他说。

中国央行行长周小川周五在该论坛上已指出，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。但资本项目可兑换也要管理好风险，资本项目可兑换是一个有弹性的制度安排，不是一个“非黑既白”的选择。（完）

(发稿 徐永； 审校 林高丽)

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