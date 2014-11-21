中国监管部门规范定增补充流动资金 要求明确依据及具体用途

路透上海11月21日 - 中国监管层对定向增发补充流动资金的监管在加强。证券时报周五报导，从多家证券公司投行部门获悉，凡是提交了材料但未通过发审会且有补充流动资金内容的定增项目，监管部门均要求补充说明该部分资金金额的测算依据、具体用途，以及对未来三年贡献的收入及收益率进行预测等。

报导称，近期监管部门对多家券商进行指导，要求补充流动资金的定增项目须在上报材料中对该部分资金未来三年的收入及收益率进行预测，并须经过公司董事会审核及对外公告。

统计数据显示，截至11月20日，今年以来发布定增预案的上市公司共涉及761家，拟募集资金额约10，330亿元。其中，涉及补充流动资金的定增项目超过100家。而去年定增预案中有补充流动资金的情况相对较少。

据介绍，如果募集资金投向主业或开展并购，将会要求上市公司提交详细的使用说明，从流程上而言相对复杂。此外，如果募集资金用于加码主业或展开并购部分，无法达到定增时所预测的收益率，需要说明原因，并就该投资项目对公司财务状况、经营业绩的影响作定性分析。否则，将受到监管部门的处罚。而补充流动资金则相对简单。

另外，利用定增补充流动资金的公司大多存在资产负债率过高的缺陷，但有部分公司资产负债率极低，依然利用定增来补流动资金。投行人士透露，此次监管部门再度要求申请人对补充流动资金的具体用途进行说明，也是为了加强对“不差钱”公司“储血”现象进行规范。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。