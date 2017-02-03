2016年中国资本流出达到创纪录的7250亿美元--IIF

图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦2月2日 - 国际金融协会(IIF)周四称，去年中国资本流出大幅增长，创下7,250亿美元的纪录，如果美国企业因为政治压力而将获利汇回国内，中国资本外流还将进一步加剧。

IIF估计，中国去年资本净流出比2015年增加500亿美元，远高于其他新兴经济体的资本流入。

2014年中国资本净流出仅为1,600亿美元。过去两年中国国内企业和居民的资本加速出逃，部分因为人民币兑美元的贬值预期。

资本流出导致去年中国外汇储备下降3,200亿美元，促使当局收紧资本控制。人民币兑美元去年贬值6.5%，为历来贬值幅度最大的一年。

IIF估计12月份有高达950亿美元的资本流出中国，并指贸易保护主义抬头或导致这一情况加剧，特别是在特朗普当选美国总统之后。

特朗普及其高级贸易顾问本周对德国、日本和中国连番开火，称美国的这三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。

“如果总部在美国的跨国公司开始将获利从中国汇回美国，那么2017年中国的资本外流情况可能会更严重，”IIF称，意指特朗普承诺向那些将海外获利带回美国的美资企业提供税惠。

不过IIF称，如果剔除中国，新兴市场的资本外流情况似乎要好一些。IIF指出，去年不包括中国在内的新兴市场资本净外流规模为1,920亿美元，2015年为1,230亿美元。

IIF称，1月部分较大新兴市场经济体的股市和债市资本流入规模达到五个月高位123亿美元。

“1月份新兴市场的情况要好得多，但要判断这是前景改善预期的体现、或者仅仅是因为处于风暴中心，尚为时过早，”IIF补充道。

但其中大部分是流出中国的资本。IIF在去年11月预计，2017年发展中经济体的资本净外流规模将为2,060亿美元，其中绝大部分自中国流出。(完)