中国1月资本外流显著放缓 人民币兑美元汇率双向波动加大--招商

路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显著放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。

银行结售汇和央行外汇占款的差距较上月再度扩大，预计这部分是与跨境涉外收支的扩大有关。随着外管局加强针对假借贸易或投资渠道对外转移资产等违法违规行为的监管力度，近两月已经较2016年7月至11月的月均规模显著收窄。

以下是报告全文：

中国资本流动形势有望持续改善

1)多项数据一致显示1月资本外流显著放缓。1月结售汇逆差1321亿元，逆差规模较上月收窄1882亿元；央行外汇占款-2088亿元，也较12月降幅显著收窄1090亿元。银行代客涉外收付款为-669亿元，亦较上月收窄。

2)银行结售汇和央行外汇占款的差距为767亿元，较上月25亿元的差距再度扩大，我们预计这部分是与跨境涉外收支的扩大有关。人民币对外净支付1月为788亿元，上月仅为63亿元。随着外管局加强针对假借贸易或投资渠道对外转移资产等违法违规行为的监管力度，近两月已经较2016年7月至11月月均2224亿元的规模显著收窄。

3)近期国际资本形势改善的主要原因。外围美元指数短期内见顶，并且市场对特朗普上台之后美国经济的预期逐渐理性。国内经济企稳，汇率预期稳定，国内外汇供需状况改善。从居民购汇来看，2017年1月个人集中购汇规模预计在150至300亿美元之间。

从1月各项数据的降幅来看，个人实际购汇规模甚至小于该估算值。银行结售汇的分项结构中，服务贸易项下的改善（降幅收窄889亿元）最为明显，表明汇率预期稳定。从企业购汇来看，境内外币贷款增幅为126亿元，是15年811汇改以来增幅最大的月份，这意味着企业购汇来偿还部分外币贷款的需求降低。

4）维持年度宏观展望的判断。预计2017年央行外汇占款的降幅有望收窄至-1.2万亿，相较2016年央行外汇占款-2.9万亿元显著下滑。人民币兑美元汇率双向波动加大。

从国际因素来看，对于本轮的强美元周期，美元指数升值的高度受限。从国内因素来看，在外汇供给方面，考虑到SDR和中国债券市场开放两个因素，境外机构有望带来年均1000至1200亿美元的国际资本流入。在外汇需求方面，目前居民购汇需求稳定，企业集中偿还负债的需求已基本告一段落；对于2016年增长最快的机构购汇需求--对外直接投资和人民币跨境对外支付，监管机构将加强监管力度，并积极完善吸引外商资金流入的措施。因此，国内外汇市场的供需因素均有改善。（完）