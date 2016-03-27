中国资本持续流出动能迅速消耗 但境外已开始减持人民币资产--专家

路透北京3月27日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，从各个维度看，无论是“藏汇于民”还是“债务偿还”都已取得了不同程度的进展，资本持续流出的动能在迅速消耗。下一步外汇市场维稳的压力将主要来自外汇进一步分流。

证券时报网援引他在证券时报网专家委员会成立仪式暨2016中国资本市场春季论坛上称，受国内经济下行和金融市场动荡影响，境外已开始减持在岸和离岸人民币资产，而且还有较大空间，是下一步“债务偿还”压力的主要来源。

“但若不出现一致性预期导致的境内企业和个人挤兑外汇的行为，那么我国仍然较为庞大的经常项目和直接投资顺差仍能够满足相关需求，而不会给人民币汇率带来太大的压力。”报导援引管涛称。

他并提到，与亚洲金融危机平息之初、“7.21”汇改后人民币单边升值预期增强、美国量化宽松之初等几个关键时点的相关指标相比，有些方面的外汇分流或者债务去杠杆，已经趋近底部或者顶部的水平，显示有些指标的调整可能正在接近尾声，资本持续流出的动能在迅速消耗。

他建议，市场需要改变单边线性思维，以为情况坏就会一直坏下去，而要树立正确的金融风险意识，控制好、管理好货币敞口。当然，也不排除市场环境恶化，还会有更加深度的调整。对此，绝不能掉以轻心。

他还认为，境内机构的外汇分流进展相对要快于境内个人，但外汇存款并非“藏汇于民”的主要方式。而“债务偿还”的推进程度有可能要快于“藏汇于民”。

然而，限制外汇持有和使用是治标之策，根本上要通过加快国内金融市场发展，丰富金融产品、扩大交易主体、活跃市场交易，增强人民币金融资产的吸引力。这也是金融稳才能货币稳的应有之意。

2014年二季度起，中国开始经历资本持续净流出。境内机构和个人增持外汇资产或境外资产（即“藏汇于民”），境内企业加速外债偿还和境外减持人民币金融资产（即“债务偿还”），是资本外流的主要渠道，也是推动外汇储备下降的主要原因。（完）