7月中国外汇占款减少245亿元--人行

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月20日 - 中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。路透根据中国央行周二公布数据测算，7月外汇占款继续负增长，为减少245亿元人民币；同时财政存款也现六千亿天量。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，6月末金融机构外汇占款余额为273,642.72亿元；财政性存款余额为40,499.22亿元，当月财政存款增加6,545.78亿元。
上述两项数据表明，6月份市场因此抽离的流动性为6,790.52亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) 6,545.78 -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6
外汇占款(亿元) -244.74 -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360
外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/)
(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)
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