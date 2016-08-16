国际因素影响中国7月资本流出扩大 未来存改善可能--招商证券

路透北京8月16日 - 中国7月银行结售汇连续第13个月出现逆差且为四个月来最大，招商证券周二点评称，7月跨境资本外流的规模扩大，主要来自美联储加息和英国脱欧的不确定性影响，但未来的三个月跨境资本流动仍存在改善的可能性。

招商证券宏观研究团队谢亚轩、闫玲分析指出，6月跨境资本中止持续改善的势头，7月跨境资本外流的规模扩大，主要原因来自美联储加息和英国脱欧的不确定性影响。而7月中旬人民币汇率由弱转强，一方面是央行加大外汇市场的干预力度，另一方面是市场对汇率波动的耐受力增强。

“6月末至7月上旬，人民币兑美元贬值1.7%，幅度超过年初贬值幅度1.5%，但央行外汇占款总体的降幅已大大收窄。企业偿还外债的节奏并未受到明显变化，7月外汇贷款下降401亿元，降幅较6月略有扩大。”点评称。

点评并认为，未来三个月跨境资本流动改善仍存可能。从国际因素来看，全球货币政策转趋“保守”的方向变化，有助于在中期缓解人民币汇率的贬值压力。而从国内因素来看，周期性因素促进中国出口持续改善，贸易顺差季节性上升；新增的境外机构配置人民币力量也有望增强。招商亚洲新兴市场流向指标创2015年以来的新高，也显示资金持续流入新兴市场。

点评并指出，7月银行结售汇逆差2,114亿元，相较于外储下降规模，该数据更反映真实的跨境资本外流情况。与央行外汇占款-1905亿元趋势一致，远低于7月央行官方外汇储备的数据-41亿美元，以及考虑汇率因素后的-102亿美元。

“这主要是央行官方外汇储备还包括投资收益以及投资资产价值重估等方面的因素。”点评称。（完）