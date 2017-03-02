今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观

路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。

报告指出，一方面，由于美联储在2017年的继续加息可能继续压缩中美利差，另一方面，中国金融体系的风险仍处于快速显性化的过程中，2017年中国经济很可能继续面临短期资本外流，因此也会继续面临人民币贬值压力。

“我们维持2017年年底人民币兑美元汇率可能下降至7.2-7.3的判断。”报告称。

报告同时指出，为了对冲资本持续外流对国内流动性的影响，但又为了避免降准对人民币汇率与资产价格泡沫的影响，央行频繁使用了逆回购、SLF、MLF等短中期流动性管理工具。但频繁使用短中期流动性工具面临着需要定期续作、可能造成货币市场预期不稳定等问题。

“我们预计，在2017年下半年，随着资本流动管理的继续加强与房价的回落，央行可能会降低对降准的顾虑，因此可能会有1次左右的降准。”报告称。

报告同时指出，在稳健中性的货币政策背景下，资产价格难有牛市机会，投资者应警惕大宗商品价格回调风险，以及中小存款类金融机构蕴含的风险。

报告分析，2017年中国货币政策面临左右为难的困境。一方面，为了稳定经济增长，货币政策理应继续放松；另一方面，货币放松也面临着加剧人民币贬值压力、加剧房市与债市泡沫、通胀压力上升的掣肘。预计2017年一年期基准存贷款利率不升不降，而银行间市场利率与中长期国债收益率仍有温和上升空间。

报告称，2017年将是货币偏紧、监管强化的一年，无论股市、房市还是大宗商品市场都难以出现牛市，建议投资者警惕当前表现火爆的大宗商品市场的价格回调风险。

此外，银行间市场利率的上升将会造成同业负债成本显着上升，这将给之前过度依赖同业市场进行融资的中小银行（特别是一些城商行、农商行）造成沉重打击，建议投资者关注这些中小存款类金融机构面临的风险。（完）