法国外贸银行预测第四季中国资本外流略放缓 人民币占比续升

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透香港11月29日 - 法国外贸银行（Natixis）周二预测，第四季度中国资本外流略有放缓，预计资金流出由第三季的2,556亿美元降至1,984亿美元；外币流出量占比依然较大，但人民币占比按季则续升。
该行发表的《中国资本流动领先指数》，利用每月交易资料推断进出中国的资本流动。该研究指，根据最新发布的10月数据，第四季度中国资本外流稍为减速，接近第二季度1,980亿美元的水平。
外币和人民币流出量均较第三季度减少，外币占比依然较大（61%）；但人民币占比已增加至39%，高于第三季度的36%。
报告称，与上季一样，第四季度只有小部分资本外流反映在外汇储备的损失当中。这与人民币流出的份额持续增加，以及大量未记录的流出（净差错和遗漏）息息相关。
法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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