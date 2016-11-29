法国外贸银行预测第四季中国资本外流略放缓 人民币占比续升

路透香港11月29日 - 法国外贸银行（Natixis）周二预测，第四季度中国资本外流略有放缓，预计资金流出由第三季的2,556亿美元降至1,984亿美元；外币流出量占比依然较大，但人民币占比按季则续升。

该行发表的《中国资本流动领先指数》，利用每月交易资料推断进出中国的资本流动。该研究指，根据最新发布的10月数据，第四季度中国资本外流稍为减速，接近第二季度1,980亿美元的水平。

外币和人民币流出量均较第三季度减少，外币占比依然较大（61%）；但人民币占比已增加至39%，高于第三季度的36%。

报告称，与上季一样，第四季度只有小部分资本外流反映在外汇储备的损失当中。这与人民币流出的份额持续增加，以及大量未记录的流出（净差错和遗漏）息息相关。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE旗下的国际企业、投资、保险与金融服务部门。（完）

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