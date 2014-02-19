版本:
中国
中国财经 | 2014年 2月 19日 星期三 09:27 BJT

中国注册资本登记制改革降低“准入”门槛

路透北京2月19日 -中国注册资本登记制度改革将进一步放松对市场主体准入的限制，降低“门槛”。国务院在改革方案中指出，将取消有限责任公司最低注册资本3万元人民币、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制。

中国政府网周二刊登《注册资本登记制度改革方案》全文提出，实行注册资本认缴登记制，而且公司实收资本不再作为工商登记事项。

同时，不再限制公司设立时全体股东的首次出资比例，不再限制货币出资金额占注册资本的比例，不再规定股东缴足出资的期限。

不过，券商、保险公司、典当行以及小额贷款公司等27类行业暂不实行注册资本认缴登记制度。

此前国务院总理李克强于去年10月25日主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。

欲览全文，请点击中国政府网链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐