中国注册资本登记制改革降低“准入”门槛

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京2月19日 -中国注册资本登记制度改革将进一步放松对市场主体准入的限制，降低“门槛”。国务院在改革方案中指出，将取消有限责任公司最低注册资本3万元人民币、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制。
中国政府网周二刊登《注册资本登记制度改革方案》全文提出，实行注册资本认缴登记制，而且公司实收资本不再作为工商登记事项。
同时，不再限制公司设立时全体股东的首次出资比例，不再限制货币出资金额占注册资本的比例，不再规定股东缴足出资的期限。
不过，券商、保险公司、典当行以及小额贷款公司等27类行业暂不实行注册资本认缴登记制度。
此前国务院总理李克强于去年10月25日主持召开国务院常务会议，部署推进公司注册资本登记制度改革，降低创业成本，激发社会投资活力。
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。