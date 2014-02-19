中国注册资本登记制改革降低“准入”门槛

路透北京2月19日 -中国注册资本登记制度改革将进一步放松对市场主体准入的限制，降低“门槛”。国务院在改革方案中指出，将取消有限责任公司最低注册资本3万元人民币、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的限制。