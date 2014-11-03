专家观点：中国有必要拓宽资本流出渠道 未来国际收支将更加优化

路透北京11月3日 - 中国人民银行货币政策司副研究员孙国峰近日撰文指出，随着中国经济发展和结构调整以及各项改革进程的深化，经常项目顺差将保持低位，资本项目可能小幅逆差，未来趋向于总体均衡的基础将更加具备，国际收支格局也将更加优化。

他在10月15日出版的《国际金融研究》第10期上的文章中称，由于货物贸易顺差持稳、服务贸易逆差扩大、结构性投资收益逆差延续，预计中长期中国经常项目将保持小幅顺差态势，经常项目顺差规模以及与GDP之比将相对稳定。资本项目将转为小幅逆差，直接投资将在一两年内转为逆差，金融投资顺差的格局也会发生变化。

“有必要拓宽资本流出渠道，厘清政府与市场的边界，简化和减少行政审批，推进对外投资管理方式改革，推动跨境资本管理由‘宽进严出’向‘双向均衡’的思路转变，为便利资本输出创造更好的环境。”他写到。

他认为未来中国经常项目顺差有望保持低位的原因在于：其一，未来中国货物贸易顺差将继续持稳。其二，未来，随着货物贸易规模不断增长，与之相关的运输、保险等服务进口也将继续扩大。其三，考虑到中国对外投资和外国来华投资存量巨大，短期内投资存量结构难以进行大的调整，因此结构性的投资收益逆差还会在一段时间内延续。

综合进出口形势，他认为中国出口份额在目前12%附近的水平继续提升空间不大，中国保持与全球贸易增长趋同或略快一些的增速已相当不易。而中国进口份额上升还有一定的空间；当前中国经济发展方式正从外需拉动向内需拉动转型，只要经济保持中高速增长，消费和投资需求就会带动进口维持稳定的增速。

他并指出，当前中国货币贸易顺差被高估。未来随着进口综合税费降低以及进口销售垄断的破除，有一部分旅游购物转为正常进口，中国货物贸易顺差数据还会进一步下降。

他表示，中国海关公布的贸易数据不含大量的旅游购物和海外代购，使得货物贸易顺差被高估。而且中国服务贸易统计相对落后，长期以来未按国际惯例公布全口径贸易数据，公众往往以进出口数据替代全口径贸易数据，从而容易高估中国的贸易顺差。

**抵消货物贸易顺差的因素**

孙国峰认为，在未来短中期内，中国服务贸易逆差有可能继续扩大，成为经常项下抵消货物贸易顺差的重要因素。另外，考虑到中国对外投资和外国来华投资存量巨大，短期内投资存量结构难以进行大的调整，因此结构性的投资收益逆差还会在一段时间内延续。

他指出，当前中国服务贸易逆差的主要原因是旅游和运输等传统项目逆差较大。未来，随着货物贸易规模不断增长，与之相关的运输、保险等服务进口也将继续扩大。

“我国服务业国际竞争力较弱，服务贸易出口在明显提升之前，需要先经历专利、金融等进口扩张的过程，也会导致服务贸易逆差在短期内扩大。”他写到，中国服务贸易逆差有望在长期收窄，但在在此之前还会经历一个先扩大的过程。

他并分析指出，中国对外投资以金融投资为主，外国来华投资则以直接投资为主。中国对外投资回报并不逊色，但吸收外来投资成本较高，是导致投资收益逆差的主要成因。

数据显示，2005-2011年中国对外投资收益率均值为3.3%，与发达国家相近、高于其他新兴经济体的收益率。与此同时，中国吸收外来投资成本较高，2005-2011年中国外来投资收益率均值为6.9%，远远高于其他主要经济体。

“这主要是由于我国六成以上利用外资是外来直接投资，这类股权投资属于长期、稳定的投资，流动性较差，存在经营风险，按照市场规律投资回报应高于其他形式投资。”他进一步解释到。

他并从宏观经济学中经常项目顺差等价于储蓄和投资缺口的恒等式出发分析经常项目顺差：预计中国国民储蓄率已经过了峰值并缓慢下降，将维持在43－46%的水平；预计投资率可能继续维持在47％的高位甚至还会上升；即使中国不扩大投资规模，投资率可能也仅逐渐降至43-44%的水平。

“储蓄与投资的缺口呈逐年收敛的态势，经常项目顺差占GDP的比重有望控制在2%左右甚至更低，处于国际公认的合理水平内。”

他指出，从储蓄看，主要影响的因素都是结构性的，包括人口红利消失、潜在经济增长速度放缓、企业分红制度改善、政府替代企业投资的动机不断弱化等。从投资看，由于中国人均资本存量较低，预期投资回报率将保持在较高水平，而且中国城乡、区域、产业三大结构调整的潜力巨大。

**资本项目将转为小幅逆差**

孙国峰认为，中国资本项目“直接投资小幅顺差、金融投资大幅顺差”的格局很可能向“直接投资小幅逆差、金融投资不确定”的方向转变。如果金融投资平衡的话，资本项目有可能实现小幅逆差。

“未来金融投资将不会持续呈单向外汇流入的局面，而是一个总体不确定、可能在一段时间内流出的局面。”他预测称。

他分析指出，未来虽然中国经济增长速度有所放缓，经营成本上升，但整体经济环境较好，市场前景广阔，外商直接投资（FDI）既不会显着增长，也不会明显下降，仍会维持在目前的高位水平。而根据英国经济学家邓宁的投资发展路径理论，在未来一两年内，对外直接投资（ODI）规模就会超过FDI规模，中国的直接投资将转为净输出的逆差态势。

关于金融投资，他指出，未来随着中国着力于降低社会融资成本，以及美联储加息周期的到来，本外币利差会收窄。而且，随着人民币汇率弹性逐渐增强，经过汇率风险调整之后的固定收益回报率也会下降，新的外汇流入将明显减少，原有通过顺周期财务运作流入的外汇资金也将反向流出。

此外，他指出，中国通过资本输出平衡贸易顺差还有很大空间。在对外直接投资方面，中国企业“走出去”需求很大；在私人部门金融投资方面，中国在近年来经济快速增长的背景下，个人积累了大量财富，有较强的对外投资意愿；在金融机构跨境信贷方面，随着人民币汇率双向浮动弹性增强，以及美联储货币政策回归常态和进入加息周期，人民币资本项下输出的客观条件将更趋成熟。

数据显示，随着ODI迅猛增长，2013年中国FDI和ODI差距已收窄至100亿美元左右。2013年中国境内投资者共对全球156个国家和地区的5090家境外企业进行了直接投资，非金融企业ODI达902亿美元，同比增长17%，已与商务部统计的当年1176亿美元FDI规模接近。

国家外汇管理局局长易纲周一在《人民日报》发表署名文章称，中国要扩大对内对外开放，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，并坚持“引进来”和“走出去”相结合，鼓励外资参与境内并购重组，放宽境内居民境外投资限制，确立企业和个人对外投资主体地位。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 毕晓雯)

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