中国首都经济圈发展规划最快上半年出台--报载

路透北京4月25日 -中国证券报周五报导称，首都经济圈发展规划最快上半年出台。并引述业内人士透露，北京、天津和河北三地制定的规划已上报国家有关部委，最终规划将充分考虑三地意见。

专家建议，应构建强有力的京津冀协同发展领导体制，协同发展要把存量布局调整优化与增量建设引导结合起来，尊重市场主体的意愿，不能靠行政命令。

报导并引述一位接近规划编制的人士透露，市场传言的“北京副中心”更准确的说法是卫星城，而且不止一个。从北京的角度来说，推进京津冀协同发展的动力在于大城市病的出现，部分非核心功能可以适当往外疏解。有关部门正在对北京部分功能往外疏解的选址进行调研。

北京市社会科学院副院长赵弘则表示，要突出重点，在京津冀区域内加快建设4-5个新一代卫星城。卫星城的规模不能太大，应有比较完善的公共服务和产业支撑。

其并指出，卫星城距主城的距离应在30-70公里之间，不能太近也不能太远。卫星城与主城之间建立大容量、一站式的市郊铁路并与地铁快捷联系，形成快速交通体系。(完)

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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