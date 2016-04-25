焦点：IIF预计中国2016年资本流出5380亿美元

2011年8月2日，在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦4月25日 - 国际金融协会(IIF)周一估计，2016年全球投资者将从中国撤出5,380亿美元资金，尽管资本流出速度已下降。

IIF表示，该数字比去年的6,740亿美元下降五分之一，但如果关于人民币“无序”贬值的担忧再现，则中国资本外流速度可能再度加速。

由于中国资本外流规模庞大，以及持续外流可能引发汇率波动加剧，所以中国资本外流可能更加广泛地影响新兴市场。而汇率更加波动，则可能助长新一轮资本外流。

“人民币急剧贬值可能引发全球风险资产再度遭到抛售，并引发证券投资资本逃离新兴市场，”IIF在报告中表示。

“此外，人民币大幅贬值可能导致其他新兴市场一轮竞争性贬值，尤其是与中国有紧密贸易往来的国家。”

不过暂时而言，资金流出速度缓慢。3月约350亿美元流出，年初以来总流出金额达到1,750亿美元，远低于2015年下半年的速度。

IIF称中国当局在缓解人民币贬值担忧方面取得进展。他们强调，对于人民币兑一篮子货币汇率的关注要更多，而不是只关注人民币兑美元汇价。

不过一个“重要的未知”因素是，外汇储备降到什么程度，中国当局会开始感到担忧。届时他们可能允许人民币再次下跌，或大幅收紧资本控制。

外汇储备在2014年6月为4万亿(兆)美元，到2016年2月时已经降至3.2万亿美元。与多数国家相比该水平仍然很高。

但如果用IMF开发的另一套方法计算，实际储备超出所需储备的幅度已降至15%，而不到两年前还是50%。

“从这点来看，若不大力收紧资本管控，持续的资本大规模流出可能会使该国官方储备变得不足，”IIF称。

2000年直至2014年底，外资流入中国的规模占到新兴市场的将近30%，达到3.6万亿美元左右。

但此后，外资一直处于流出状态，主要归因于外资银行减少对中资企业的放贷、中资企业偿债、以及国际投资者减持人民币存款。

不过，IIF表示，从中期来看，中国应该会从结构性因素中受益。

IMF去年底决定将人民币纳入特别提款权货币篮子应该有助于资本流入，此外倘若主要股指和债券指数供应商将中国内地证券纳入自己的指标指数，这种影响可能“巨大”。

MSCI明晟准备在6月决定是否将中国A股纳入其23国指标指数--新兴市场指数。

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(完)