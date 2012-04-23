中国因“毒胶囊”事件已抓捕数十人

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京4月23日电---中国最近曝出的“毒胶囊”事件使警方逮捕犯罪嫌疑人九人，刑拘45人，查获工业明胶胶囊7,700余万粒。
中国政府机构表示，有部分企业采用铬含量远远超标的工业明胶代替食用明胶制造空心胶囊。
公安部周日发表声明称，经过第一时间部署浙江、河北、江西等地公安机关迅速介入立案侦查，查封非法生产线80条。
“公安部对铬超标药用胶囊案件高度重视，每日对在侦案件指挥调度，”公安部在其网站(www.mps.gov.cn)发表声明称。
声明还表示，公安部“派员赴现场督办，强力推进案件快侦快破”。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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