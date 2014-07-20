沪昆高速特大道路交通事故遇难人数增至43人

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
新华社报导，19日凌晨3时许发生在中国沪昆高速邵怀段的特大交通事故已确认43人遇难。由于部分遗骸有待确认，事故遇难者总数仍需进一步核实。
初步调查结果显示，此次事故的原因至少已确定两点：一是运输危化品的小货车为非法改装、伪装小客车，非法营运；二是大客车没有接驳运输，停车休息没有落实。
据了解，43名遇难人员中，仅大客车中就有41人。送往医院救治的六名伤者中，有四人重伤，两人轻伤。另外，追尾小货车中载有疑似易燃物已确认为乙醇，共计6.52吨。
沪昆高速邵怀段交通事故中车牌号为闽BY2508大客车系从莆田涵江汽车站出发，前往四川宜宾。19日凌晨3时许途经沪昆高速邵怀段发生交通事故，造成人员伤亡。（完）
(发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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